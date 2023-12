Thalía sorprende con su nuevo y colorido look

Cuando se trata arriesgarse y cruzar los límites, ¡Thalía no le teme a nada! Mucho menos si un cambio de look está involucrado en el camino. Con mucha naturalidad y la frescura que la caracteriza, la esposa de Tommy Mottola lució su nuevo look, que lejos de tener un sólo color, impactó por los diversos tonos coloridos con los que posó para su propia cámara.

Loading the player...

“Arcoíris escondido, ¡revelado! Las ganas que tenía de mi arcoíris escondido en el cabello. Me encantaaaaaa”, escribió la cantante con este cambio en su melena castaña que a sus fans encantó. Y es que por un lado se apreciaban colores amarillos y verdes mientras que del otro sobresalían los rojos y naranjas.

©@thalia



Thalía quedó muy contenta con este nuevo look

Aunque le gustó mucho el resultado, la también actriz mexicana podría llevar tinte que se desvanece con el agua, lo que además de no maltratar su cabello, le deja la puerta abierta para más cambios de look. “Sigue tus instintos, tu corazonada, pero sobre todo busca lo que te haga feliz. La vida es un cúmulo de momentos, ¡encuentra la felicidad siendo tú!”, escribió para inspirar a sus fans a sacar a relucir su personalidad y sentirse plenos.

Thalía, una personalidad camaleónica

A Thalía le encanta posar con looks diferentes. En ocasiones suele dar giros a su estilo usando pelucas o colores en su cabello que días después desaparecen. De esa manera marca tendencias entre sus fans sin despedirse de su larga y castaña melena.

©@thalia



La cantante no tiene límites cuando se inspira en un look en especial

Uno de los maquillajes más memorables es el que se hizo para personificar a su gran amiga, María Félix. Con un estilo cargado y ropa idéntica a la que usaba La Doña, Thalía logró imitar a la perfección a la mujer que tanto admiraba. ¿Con qué nos sorprenderá la próxima vez?

Vídeo Relacionado: Sofía Vergara opina sobre las cirugías estéticas Loading the player...

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.