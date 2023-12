Manos y uñas forman un todo, ¿no es así? De modo que una crema que las beneficie a ambas siempre es bienvenida.Elige entre los que suavizan las manos y fortalecen las uñas, como éstas con fórmulas nutritivas: Clarins Hand and Nail Treatment Cream ($30); Clinique Deep Comfort Hand and Cuticle Cream ($20.99) o Caudalíe Hand and Nail Cream ($15).