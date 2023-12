El rejuvenecimiento, la hidratación y la protección de la piel tienen un elemento en común: el ácido hialurónico. Es probable que no haya ningún statement beauty en el mundo que no lo reconozca. No en balde se dice es el componente del santo grial de la belleza. Y si bien es una sustancia que nuestro organismo produce cuando comprendes sus beneficios quieres encontrar la manera de incluirlo en todo lo que te aplicas y hasta consumes.

De modo que aquí te ofrecemos una sencilla para incorporar el hyaluronic acid en tu beauty routine para siempre.