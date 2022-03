Ana Brenda Contreras nos dice cómo crear tu propio spa en casa para regalarte un rato de relajación

Como empresaria, ¿por qué es tan importante sacar una línea hecha por latinas y para la mujer latina?

Porque es mi historia y es la historia de tantas mujeres allá afuera, y es la historia de las mujeres de mi familia, de mis amigas... Llámese siendo empleada en una empresa, todas estamos constantemente luchando por salir adelante día a día. Somos unas guerreras. Entonces, para mí es importante decirles a todas esas mujeres ahí afuera que no están solas, que sí se puede salir adelante. Yo también me he sentido así, sola, cansada y que no voy a poder; pero no, ¡sí se puede! Y vamos por más. El cielo es el límite.