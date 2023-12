Brillo saludable

Por su parte, la cantante de éxitos como Jenny from the Block, I'm Real y If You Had My Love, comentó durante una entrevista con People que recibe tratamientos con el dermatólogo de Beverly Hills, Harold Lancer, y dijo que usa el ácido glicólico "para obtener ese brillo saludable y una piel clara". Y los resultados están a la vista. La cantante luce un rostro increíble ¡y sin maquillaje!