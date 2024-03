La llegada de la nueva estación parecía indicar que era el momento perfecto para desempolvar prendas como vestidos, bermudas o crop tops para recibir un clima cálido y soleado. Sin embargo, la sorpresa que nos dio Sharon Fonseca fue presumir un outfit ideal para un día soleado por la ciudad con prendas básicas. La joya del look fue nada más y nada menos que una gabardina color arena que nos recordó que esta prenda, tan presente en otoño/invierno, también puede ser nuestra aliada en la primavera.

Así fue el look primaveral con gabardina de Sharon Fonseca

La influencer no deja de sorprendernos con los mejores looks para cualquier temporada. En esta ocasión, compartió en sus redes sociales un outfit perfecto para llevar por la ciudad en un día caluroso. “Hoy de vueltas. Amando estos días un poquito más calientes. No veo la hora de que llegue ya la primavera por completo”, expresó Fonseca en su cuenta de Instagram donde no sólo publicó una serie de fotografías sino un video donde nos mostraba paso a paso cómo armar un atuendo como el suyo.

El primer paso de su look consistió en unos pantalones de vestir color blanco a juego con un body y un cinturón delgado en color negro. Para continuar, Sharon Fonseca integró un suéter color negro y unos mocasines en el mismo color para dar este toque elegante al look. El siguiente paso fue incluir la gabardina larga en color arena y unas gafas de sol; perfectas para un paseo por las calles de la ciudad. Para su bolso, la modelo integró una bolsa de correa larga en color vino que hizo el toque de color perfecto para el look.

Integra una gabardina a tus looks de primavera

Si como Sharon Fonseca, quieres continuar usando esta prenda tan versátil, te tenemos buenas noticias: hay muchas maneras en las que puedes integrarla en tu look. Uno de los principales beneficios de esta prenda es que, a pesar de ser una de las protagonistas en otoño/invierno, su tela suele ser lo suficientemente fresca para convertirla en la prenda ideal para climas templados y para poder hacer una transición muy estilosa de los meses fríos a los más cálidos. Una de las principales maneras en las que puedes adaptarla a esta nueva temporada es llevándola en colores vivos como el púrpura o el rojo, ambos colores en tendencia, o con piezas más ligeras como shorts o vestidos. De esta manera, tu look destacará al 100%, así que ¡toma nota!, que aquí te dejamos toda la inspiración de street style necesaria para llevar tu look al siguiente nivel.