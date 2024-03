La guía infalible de Sharon Fonseca para llevar tacones con calcetines

No hay nada más cómodo e innovador que darle un giro a tus zapatos de tacón para llevarlos con calcetines. Sin duda, esta tendencia se ha posicionado entre las pasarelas y las celebridades como nunca antes por lo versátil que es y lo cómodo que vuelve cualquier tacón. No importa el zapato, el grosor del tacón o el color del calcetín, las reglas no existen cuando se trata de elevar tu look con tu calzado. Sharon Fonseca lo sabe muy bien, y no por nada es una de las fashion girls favoritas del momento. La modelo e influencer siempre sabe cómo llevar las tendencias de la mejor manera y lo muestra constantemente en sus redes sociales. En esta ocasión, se adueñó de la tendencia de calcetines con tacón de una manera increíble.

Así lleva Sharon Fonseca los tacones con calcetines

Si queremos hablar de una verdadera “cool mom” tenemos que hablar de Sharon Fonseca, quien ha logrado conquistar a todo internet con sus looks salidos directo de un desfile de moda. Ya sea que se trate de un outfit casual para quedarse en casa o algo más atrevido para salir por la noche, la joven venezolana sabe cómo sacar el mejor provecho a sus looks. La más reciente publicación de Fonseca en redes sociales nos sorprendió al verla llevar la tendencia más top y femenina de la temporada: los famosos tacones con calcetines.

©sharonfonseca



La it girl del momento sabe cómo implementar la tendencia más top.

“Salida de estos papitos de fin de semana” fue la frase que utilizó la joven para mostrar una serie de fotografías de lo que parecía ser una cita por la noche con su pareja Gianluca Vacchi. En la publicación Sharon luce un espectacular look ideal para cualquier plan por la ciudad. La modelo llevó un traje con olanes y brillos en color negro compuesto por dos piezas: falda corta y saco a juego. Para el top, Sharon llevó una blusa negra en manga larga para crear esta sensación full black al look. Los accesorios fueron la sensación del atuendo pues destacaron en color blanco; perfectos para estilizar el look de noche. Sharon Fonseca llevó un bolso cruzado en color blanco de Chanel y, para la sorpresa de todos, lució unos tacones negros en punta con unos calcetines blancos hasta el tobillo.

©sharonfonseca



Sharon Fonseca nos mostró el look ideal para una date de noche.

¿Quién dijo que el tacón no debe ir con calcetín cuando el look es de noche? Sharon Fonseca rompe las reglas y nos demuestra que esta tendencia llena de creatividad es el toque esencial que faltaba para elevar un look tanto de día como de noche. Si lo que buscas es que tu calzado destaque, no tengas miedo de utilizar calcetines de un color diferente al de tus tacones; tal como lo hizo Fonseca con el atuendo que todos esperamos recrear pronto.

La tendencia salida de los looks del street style

La icónica tendencia de los tacones con calcetines es muy popular en los atuendos de street style que hemos visto en las últimas Semanas de la Moda. Incorporar calcetines junto a tus tacones favoritos puede asegurar que tu atuendo salga de lo común y destaques a donde quiera que vayas. Ahora que la primavera está a punto de llegar, la tendencia de los calcetines con tacón puede convertirse en el aliado perfecto para explorar colores y darle un toque divertido a tu look.

