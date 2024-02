Las botas en general son una pieza clave en cualquier guardarropa, no sólo para el invierno, si no que también pueden elevar un look de primavera. Sin embargo, una de las siluetas más atemporales y versátiles son las riding boots, o botas para montar, con las cuales Meghan Markle parece estar de acuerdo, basado en sus más recientes outfits.

La actriz fue vista junto a su esposo el príncipe Harry en los Invictus Games One Year To Go Winter Training Camp en Vancouver Canadá, donde la fundación de Harry, Invictus Games Foundation, es anfitrión, fundación que busca proveer una plataforma internacional para los veteranos con alguna lesión para ayudar a su proceso de recuperación a través del deporte.

La duquesa de Sussex lució espectacular mientras se cubría del frío en un abrigo tipo capa color camello, guantes de un tono similar, skinny jeans negros y unos delicados aretes dorados. Pero el accesorio que se llevó todo el protagonismo de su look fueron unas riding boots negras de piel con un pequeño tacón y una moderna silueta. Este tipo de calzado, clásico y sofisticado, es muy similar al favorito de algunas royals como la princesa de Gales, Kate Middleton, quien suele usarlas como complemento a su estilo atemporal y de lujo silencioso, al ser amante de los deportes y la naturaleza.

Las botas más usadas en la realeza

Este tipo de calzado, el cual originariamente es usado para practicar equitación, se ha vuelto un accesorio para vestir de forma casual y sofisticada. Ya que no sólo Meghan y Kate suelen ser vistas en este tipo de botas, si no que por su silueta clásica y elegante, es un básico en la realeza -y lo ha sido por muchos años- para esas ocasiones donde buscan estar cómodos y con un look casual sin perder el estilo.