A su paso por los BAFTA, el príncipe William habla sobre su esposa Kate Middleton

El pasado fin de semana una lluvia de celebridades se dio cita en la 77ª edición de los BAFTA , premios otorgados por la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión. En la famosa gala hubo una notoria ausencia, la de Kate Middleton, quien no pudo acompañar a su esposo, el príncipe William, debido a que continúa recuperándose de la cirugía abdominal a la que fue sometida el mes pasado. Sin embargo, la princesa de Gales estuvo en boca de su marido, pues el heredero al trono habló de lo mucho que a ella le gustan estos premios.

©GettyImages



William desfiló en solitario por la alfombra roja de los BAFTA 2024.

Ataviado con un elegante esmoquin negro y pajarita, el príncipe de Gales asistió en solitario al Royal Festival Hall de Londres. Tras desfilar por la alfombra roja y saludar a fanáticos y prensa, el primogénito del rey Carlos III conversó con Elaine Bedell, directora ejecutiva del Southbank Centre, y se disculpó por la ausencia de su esposa. “Lamento que Kate no esté aquí. A ella le encantan los BAFTA”.

“Sí, recuerdo las películas que vio el año pasado”, respondió Bedell. “Todas las que veo, ella las ve conmigo. Así que las analizamos juntos con atención”, agregó el príncipe de Gales.

©GettyImages



Los príncipes de Gales en los BAFTA del 2023.

William, quien es presidente honorífico de los BAFTA desde 2010, confesó que no había podido ver muchas de las películas nominadas este año debido a sus diversos compromisos, pero mostró su disposición a verlas más adelante. “Este año he visto menos, he tenido muchas cosas en la cabeza. Ha sido un poco...”, dijo mientras hacía un movimiento con la mano. “Pero espero poder ponerme al día”, dijo.

©GettyImages



El príncipe se encontró con David Beckham en la gala.

Sin embargo, una de las películas que al parecer sí pudo ver fue la Oppenheimer, dirigida por el Christopher Nolan: “Me encantará si gana”. William no se equivocó, pues esta aclamada cinta se llevó los galardones a Mejor Película y Mejor Director. El príncipe confesó además que todavía no había visto Barbie, protagonizada por Margot Robbie, filme que también recibió varias nominaciones.

Previo a la ceremonia, William fue captado conversando con celebridades como David Beckham, Phoebe Dynevor y Cate Blanchett; de hecho, la estrella australiana se sentó junto al royal. La galardonada actriz tiene una buena relación con el príncipe y no es la primera vez que coinciden. El año pasado ella fue uno de sus invitados de honor en la gala del premio Earthshot Prize, en Singapur.

©GettyImages



William se sentó junto a Cate Blanchett en la gala.

Momentos complicados para el príncipe de Gales

Las últimas semanas han sido difíciles para William, quien ha tenido que alternar sus compromisos reales con los cuidados de su esposa Kate, que se encuentra recuperándose en su casa de Windsor, Adelaide Cottage. Según anticipó el Palacio de Kensington hace semanas, la princesa de Gales podría retomar sus deberes públicos hasta después de Pascua. A su vez, el heredero al trono también se ha hecho cargo de sus tres hijos: los príncipes George y Louis, y la princesa Charlotte.

William también ha tenido que asumir el tema de la salud de su padre, diagnosticado —de manera temprana— con cáncer. “Su Majestad ha comenzado hoy un programa de tratamientos regulares, tiempo durante el cual los médicos le han aconsejado que posponga sus tareas de cara al público. Durante este período, Su Majestad continuará realizando los asuntos estatales y los trámites oficiales como de costumbre”, indicaba el Palacio de Buckingham el pasado 5 de febrero al dar a conocer la situación del monarca.

