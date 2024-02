La actriz Margot Robbie, mejor conocida por su papel protagónico en la película nominada al Oscar, Barbie, no renunció a la viral tendencia del Barbiecore para este magnífico evento. La talentosa rubia opto por un total look hecho a la medida por la casa de moda francesa Chanel, que consistía en una mini falda, un bralette y chaqueta corta a juego en el mismo estampado de tweed color rosa pastel. Como complemento, la actriz opto por un bolso a juego en el mismo material y unos pumps color nude con detalles en negro para un pop de color. ¿Su beauty look? Una cabellera suelta con ondas clásicas al estilo viejo Hollywood.