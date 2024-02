El mes de la moda acaba de iniciar oficialmente la noche de ayer en Nueva York con los eventos y pasarelas con motivo de Otoño Invierno 2024 y no podríamos estar más emocionados. Dos veces al año, firmas de moda presentan sus colecciones para la siguiente temporada en Nueva York, Milán, Madrid, Londres y París, donde la industria de la moda se reúne alrededor de estos icónicos eventos regalándonos los mejores street styles de la temporada. Y así como se marcan tendencias dentro y fuera de estos eventos, las celebridades e it girls invitadas al front row de estos prestigiosos shows también nos deleitan con sus mejores estilismos, looks inesperados y con mucha propuesta que nos servirán de inspiración para la temporada.

A inicios de este año, gracias a la Semana de Alta Costura en París, las celebridades invitadas nos regalaron emocionantes momentos y cambios de look, como el fleco de Zendaya, los sofisticados atuendos de Jennifer Lopez, el debut de Stormi junto a su mamá Kylie Jenner o el regreso de Karlie Kloss a las pasarelas.

Al mismo tiempo, los diseñadores y las grandes casas de moda también nos deslumbraron con colecciones que nos robaron el aliento, entre ellos el legendario maquillaje glass skin de Pat McGrath para Maison Margiela que revolucionó el internet. Así como el futurismo en Schiaparelli, las siluetas femeninas en desfiles como Fendi y Dior, etéreas transparencias en Jean Paul Gaultier por Simone Rocha y los icónicos looks ballerina en Chanel. Por lo que estamos casi seguros que esta primer semana de la moda no nos decepcionará.

Los mejores looks de New York Fashion Week

Tras un inicio de año que no ha parado para los amantes de la moda, la noche de ayer iniciaron los primeros eventos en relación a la Semana de la Moda en Nueva York, donde celebridades como Becky G, Ashley Graham, Emily Ratajkowski y Nicola Peltz junto a Brooklyn Beckham ya nos empezaron a deleitar con sus mejores estilismos, los cuales sin duda serán inspiración para la llegada de la primavera.