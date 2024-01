El icónico regreso de Karlie Kloss a las pasarelas

Con el inicio de la Semana de Alta Costura en París como cada enero, las celebridades, modelos e invitadas nos regalan los mejores fashion moments al atender a las presentaciones de las más prestigiosas casas de moda. Y para dar inicio a la semana con el pie derecho, Schiaparelli fue la primer presentación en el Place Vendôme en París con invitadas de honor como Jennifer Lopez en un espectacular abrigo hecho con pétalos de rosa reales, Zendaya en un llamativo micro fleco con inspiración futurista y la supermodelo Karlie Kloss, quien no sólo nos dio una clase de estilo con su look al llegar al desfile, si no que -después de dos años- la modelo regresó a caminar sobre la pasarela.

El look con inspiración masculina de Karlie Kloss

Para atender a la pasarela de Schiaparelli Alta Costura PV 2024,Karlie Kloss de 31 años llegó en un traje de rayas azul marino compuesto por un blazer y pantalón de vestir, que combinó con un abrigo oscuro sobre los hombros ideal para el frío de París, unos zapatos planos estilo mocasín, clutch de la firma, lentes ovalados y un clean slick bun muy al estilo modeloffdutty. Pero eso no fue todo, ya que la supermodelo nos sorprendió al regresar a la pasarela.

Karlie Kloss regresa a las pasarelas para Schiaparelli Alta Costura Primavera Verano 2024

Después de dos años de ausencia sobre la pasarela -aunque seguía presente como invitada en eventos de moda- Karlie Kloss decidió hacer su icónico regreso de la mano de la emblemática firma Schiaparelli en un top con drástico volumen de tiras con perlas y pantalón negro, como parte de la colección con aires futuristas cuyo director creativo, Daniel Roseberry, llamó “Schiaparalien”, una colección inspirada en el mundo exterior, en homenaje a parte de la familia de Elsa Schiaparelli, en específico a su tío Giovanni Schiaparelli, quien descubrió un valle en el planeta Marte y quien acuñó el término “marcianos” a sus probables habitantes. Y mientras la modelo debutaba de nuevo sobre la pasarela, su esposo y reconocido empresario, Josh Kushner, mostró su apoyo desde la primera fila.

©Vanessa Friedman





Vídeo Relacionado: Victoria Beckham ha confeccionado el vestido de novia de Mel B Loading the player...

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.