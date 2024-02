El espectacular vestido bordado de Penélope Cruz en los Premios Goya

Este fin de semana se llevaron a cabo en Valladolid España la edición número 38 de los Premios Goya, en los cuales se galardona lo mejor del cine nacional, y en esta edición, donde “La sociedad de la nieve” arrasó con 12 Goyas, entre ellos mejor película y dirección, la actriz Penélope Cruz también robó la antención durante su paso por la alfombra roja.

La actriz española no estuvo nominada en esta ocasión, pero es de las personalidades más esperadas cada año desde 1993 cuando debutó con una nominación a mejor actriz por “Jamón, jamón”. Y para esta premiación 2024, Penélope fue invitada a entregar uno de los premios, para lo cual sorprendió en uno de sus mejores looks de gala en lo que va del año.

Penélope Cruz en Alta Costura de Chanel en los Premios Goya 2024

Penélope Cruz, quien se encuentra en plena promoción de su última película “Ferrari” junto a Adam Driver y Shailene Woodley, llegó a los premios en un espectacular vestido bordado de la colección Alta Costura Otoño-Invierno 2023/24 de Chanel. Esta icónica pieza tardó más de 1,200 horas en ser elaborada y tiene flores y fresas bordadas a mano con lentejuelas, además de un escote cuadrado y capa de tul negra que se ajustaba a la cintura. Cruz, quien es amiga cercana y embajadora de la maison, accesorizó con tacones y joyería de oro blanco de la casa francesa.

En cuanto a su look de belleza, la actriz optó por darle volumen y un partido de lado a su reciente corte bob así como un delineado negro que enmarcaba su mirada, piel radiante y bronceada y labios nude. La actriz de “Ferrari” recurre regularmente a Chanel para sus looks, por lo que es considerada una de las estrellas de Hollywood mejor vestidas, como su última aparición en un total look de la maison con el que lució una divertida, y muy chic, boina rosa.

Penélope Cruz, una de las favoritas año con año en los Premios Goya

La actriz, quien es reconocida por sus papeles en películas como “Volver”, “Vanilla Sky” y “Dolor y Gloria”, soprendió el año pasado en los Premios Goya con un vestido voluminoso negro a capas y con escote tipo corset de Dolce&Gabbana, cubierto por una mantilla de encaje a modo de chal. Un éxito total y una declaración de estilo que conquistó a todos en la alfombra roja, por lo que este año no nos sorprende que la actriz demostró, una vez más, por qué es una de las estrellas más admiradas y respetadas de Hollywood.

Penélope Cruz en los Premios Goya 2023

