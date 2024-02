Taylor Swift brilla con su ‘look’ en el Super Bowl 2024

El día de ayer se llevó a cabo el Super Bowl LVIII entre los Kansas City Chiefs y San Francisco 49ers en el Allegiant Stadium en Las Vegas Nevada donde fanáticos del fútbol y una gran cantidad de celebridades como Justin Bieber, Hailey Bieber, Lana del Rey, Lady Gaga, las Kardashian y Jay-Z con Blue Ivy, se reunieron para celebrar la victoria de los Chiefs, equipo donde juega Travis Kelce, novio de Taylor Swift.

Taylor Swift está en su Fútbol Era

La cantante era la persona más esperada de la noche, ya que se encontraba en Tokyo como parte de su gira Eras Tour, por lo que durante la semana se estuvo especulando si podría llegar a Las Vegas, y para sorpresa de sus fans, después de 4 conciertos y 10 horas de vuelo, Taylor fue de las primeras personas en llegar al estadio acompañada de Blake Lively y Ice Spice, con quienes celebró en su suite junto a su familia y la de Kelce.

Después de una larga temporada en la que vimos los románticos encuentros entre la cantante y el jugados de los Chiefs, su asistencia al Super Bowl 2024 sería el juego número 13 al que Taylor asiste, el cual tiene un gran significado al ser el número de la suerte de la cantante, ¿coincidencia? no lo creemos.

El look de Taylor Swift para el Super Bowl 2024

Y como su gran fandom lo sabe, nada es coincidencia cuando se trata de Taylor Swift y cada detalle de su look, donde combinó unos mom jeans negros acampanados con cortes adornados con cristales en los muslos de Area, un corset negro del diseñador Dion Lee, botas puntiagudas del mismo tono y una chamarra de los Chiefs de Erin Andrews la cual tenía el número 60, en honor a la primer temporada de los Chiefs. Esta pieza no es la primera que la cantante usa de Erin Andrews, ya que se dice que ella fue quien hizo de matchmaker de Swift y Kelce, por lo que cuando la pareja comenzó a salir el año pasado, le hizo llegar a la cantante de “Shake It Off” un paquete con su merch para que pudiera asistir a los partidos de los Chiefs.

En cuanto a sus accesorios, estos rindieron un homenaje a su novio, ya que no es coincidencia que el número 87 -el número de Travis Kelce en los Chiefs- estuviera en su collar y grabado también en su bolsa en forma de balón de fútbol americano cubierta de cristales, la cual es de Jufith Leiber. Para terminar el look orquestado por su stylist Joseph Cassell Falconer, Taylor optó por una cola de caballo con trenzas, fleco y sus icónicos labios rojos. Su mejor amiga, Blake Lively, llegó en un track suit rojo de Adidas con tacones del mismo color y unas ondas que nos recordaron el estilo voluminoso de los 80s.

Después de un juego cardiaco y la presentación de Usher y Alicia Keys en el medio tiempo, Taylor Swift bajó a celebrar al campo la victoria de Travis Kelce y los Chiefs, momento que se ha vuelto viral entre los amantes de la cantante, ya que se han convertido en la pareja favorita del momento.

El look de Travis Kelce para su llegada al estadio

El jugador con el número 87, Travis Kelce, llegó al estadio en un espectacular traje hecho a la medida de lentejuelas del diseñador Mike Amiri que combinó con botas negras, lentes de sol y un par de cadenas plateadas. El look fue estlizado por Danielle Vanessa Salzedo. Al terminar la noche y con la esperada victoria, Taylor Swift se vio saliendo del estadio con el saco de lentejuelas del jugador rumbo a una de las after parties para seguir celebrando una de las noches más icónicas para los amantes de la cultura pop.

