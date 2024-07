Blake Lively y Gigi Hadid sorprenden en un 'look' de cuero para la premiere de 'Deadpool'

Los amantes de las películas de superhéroes no podrían estar más felices por el próximo estreno de “Deadpool & Wolverine”. Desde el inesperado anuncio de esta mezcla de universos, los amantes de estos icónicos personajes no han bajado la expectativa que se ha creado en torno a este nuevo largometraje que promete ser uno de los más aclamados del año. Esta misma emoción fue la que se sintió el día de ayer en la premiere que tuvo lugar en el teatro David Koch en la ciudad de Nueva York.

La mayor sorpresa de la noche no fue ver a Ryan Reynolds y a Hugh Jackman entrar como el dúo perfecto sino los magníficos matching looks de Blake Lively y Gigi Hadid; quienes no tienen participación directa en la cinta. Ambas it-girls decidieron ir combinadas para hacer un clásico homenaje al method dressing e ir caracterizadas como los personajes masculinos de la cinta. ¿El resultado? Atuendo que será difícil borrar de nuestra mente.

Así fueron los looks de Blake Lively y Gigi Hadid para la premiere de “Deadpool & Wolverine”

Serena Van Der Woodsen no ha salido del todo del corazón y mente de Blake Lively quien no deja de sorprendernos a pesar del paso de los años. En esta ocasión, decidió acudir a apoyar a su esposo a la premiere de su próxima cinta. Sin embargo, no llegó sola pues hizo una entrada triunfal de la mano de Gigi Hadid con quien coordinó para hacer referencia a los dos protagonistas de la cinta.

Por un lado, Lively llevó un look de cuero en color rojo inspirado en el color de Deadpool. El traje, que consistía en una pieza estilo jumper sin tirantes, fue diseñado por Versace y presentaba adornos estilo encaje en color negro. Para la joyería, Blake llevó pendientes en forma de casada y brazaletes tanto de la firma Lorraine Schwartz como de Ofira.

Blake Lively

Su cabellera se mantuvo elegante en una cola de caballo bastante firme. Su accesorio estrella fue un bolso en forma de bomba que se sostenía por una cadena intimidante.

Por el otro lado, Gigi Hadid decidió ir del color de Wolverine: amarillo. Su atuendo, también estilo piel, pertenece a la firma Miu Miu y consiste en un top strapless y una falda a la cadera con un cinturón café. Para sus accesorios, la modelo llevó unos maxi brazaletes y una mini bolsa de la firma adornada con charms; tendencia que no podemos dejar de ver.

Gigi Hadid

Su beauty look se mantuvo sensual y nostálgico al acomodar su corta cabellera con volumen al estilo años 50. Para la joyería, Hadid decidió portar piezas de Alexis Bittar.

La moda y el estilo no se quedaron en la premiere pues ambas decidieron llevar un segundo outfit para asistir a la fiesta posterior al evento. Las fashion girls se mantuvieron en la misma línea de matching looks pero con atuendos muchísimo más relajados y perfectos para celebrar. Lively lució un espectacular vestido de látex con detalles florales de la firma Balmain que combinó con unos tacones del mismo color.

Blake Lively

Hadid, por el otro lado, decidió inclinarse por un look veraniego que consistió en una gabardina amarilla de LaQuan Smith.