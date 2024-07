Daisy Edgar Jones lleva el estilo 'preppy' a otro nivel con mocasines y chamarra de piel

La protagonista de “Tornados” ha dado mucho de qué hablar en relación a los looks que ha llevado durante la gira promocional de su nueva película, en la que actúa junto a Glen Powell, quien a su vez se ha posicionado como el “internet´s boyfriend” (novio del internet) favorito, título que antes llevaba Paul Mescal.

La mayoría de los looks de Jones entran dentro de la categoría 'boho chic', una tendencia que se ganó al internet después del último desfile de Chloé y al que se han sumado personalidades como Sienna Miller y Jennifer Lopez. Sin embargo, el estilo de la actriz no deja de sorprendernos y ha evolucionado a un par de looks que podríamos categorizar como “preppy”. ¿Qué significa esto?, “preppy” hace referencia a estudiantil o escolar, por lo que este estilo tiene que ver con camisas, acabados plisados, mocasines, chalecos y hasta en ocasiones blazers.

Daisy Edgar Jones lleva el estilo “preppy” a otro nivel

La actriz y protagonista de “Normal People” fue vista en las calles de Nueva York con un look que combina una chaqueta de piel borgoña con unos mocasines chunky, mini shorts y una playera blanca. Este atuendo lo acompañó con un par de gafas en las que la hemos visto constantemente.

© Getty Images Daisy Edgar Jones en las calles de Nueva York

Aunque es un atuendo que tiene un look & feel bastante escolar, la actriz sigue luciendo cool y lo logra combinándolo con gafas oscuras y una bolsa tipo crossbody. La chaqueta de piel tiene un acabado brilloso y un fit oversized, perfecto para cualquier ocasión day-to-night en la ciudad.

La evolución del estilo de Daisy Edgar Jones

Aunque la actriz ahora vive en nuestros tableros de Pinterest, su street style evolucionó una vez que comenzó a trabajar con Dani Michelle, quien es una reconocida stylist de celebridades importantes como Kendall Jenner y Hailey Bieber, quienes son una constante en nuestros mood boards de inspiración.

Aunque Michelle es experta en celebrity styling, con Daisy ha aplicado una fórmula diferente y se trata del “method dressing”, en donde un actor/actriz le da continuidad al personaje que interpreta en pantalla para romper la cuarta pared y hacerlo parte de eventos relacionados con la película o programa. Es decir, hacer como si el mismo personaje fuera parte de las red carpets o meet & greets, un concepto muy interesante que también han explorado actrices como Margot Robbie (para "Barbie") y Zendaya (para "Dune" y "Challengers").