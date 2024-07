Si no eres fanática de los 'ballet flats', estas son algunas alternativas para llevar este verano

Seamos honestos, aunque los ballet flats están en todas partes, no son un estilo de zapatos que a todas nos encante. Hay a quienes les parecen demasiado románticos para su estilo y está bien. Recordemos que el hecho de que algo esté en tendencia, no significa que tengas que llevarlo sí o sí. Puedes adoptar aquellas que te gustan y pasar aquellas que no te convenzan.

Si tu feed de Instagram y/o Pinterest también está inundado de looks con flats tipo ballerina, recuerda que existen otro tipo de siluetas de zapatos por las que puedes apostar este verano. Se trata de encontrar la opción que se adapte mejor a tu estilo y las actividades de tu día a día. Juega con siluetas, tamaños y colores para darle un toque extra a tu look y hacerlo más dinámico y sofisticado, ¡toma nota!

Alternativas para los 'ballet flats'

© Launchmetrics Spotlight Botas vaqueras ¿Quién dice que tienes que guardar tus cowboy boots durante el verano? La realidad es que no hay reglas. Combínalas con algún vestido o falda para darle un efecto edgy e inesperado a tu look. Te verás moderna, femenina y muy cool.

'Slides' Una opción súper fresca y muy cómoda son un par de slides. Además de ser perfectas para el calor, existen mil opciones entre las cuales escoger. Apuesta por un par colorido para dar un pop de color a tu look. Lleva algún diseño trenzado si quieres una apariencia más elevada y lucir súper elegante.

© Instagram/@dayracardoze 'Chunky sneakers' La opción perfecta si eres de esas personas que tiene mil actividades en un día. Son prácticos y muy funcionales para llevar on-the-go. Al ser una silueta tosca, te recomendamos combinarlos con elementos como faldas y vestidos, de esta manera crearás el balance perfecto entre femenino y masculino.

© Instagram/ @blancamiro Zuecos Los suecos han ganado popularidad desde que el estilo 'boho chic' se posicionó como uno de los más relevantes entre las pasarelas de París. Celebridades como Sienna Miller y Daisy Edgar Jones se han sumado a la tendencia de llevar este tipo de zapatos, que además de tener un diseño muy particular, son muy cómodos y fáciles de combinar. Le darán un toque muy particular a tu outfit.

© Instagram/ @dealbadenisse 'Flip flops' La opción más fácil de llevar y combinar son un par de chanclas, estas le darán un efecto más casual a tu look. Son una tendencia dosmilera que está de vuelta en nuevas texturas. Ideales para llevar de vacaciones a la playa o destinos muy calurosos. Ojo, si vas a caminar mucho, probablemente esta no sea la opción para ti.