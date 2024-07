Rajwa Al Hussein presume su embarazo y apuesta por los zapatos favoritos de la temporada

Cada vez falta menos para ver a la guapa reina Rania de Jordania en su papel de abuela y, desde que hace unos meses, cuando se anunció el embarazo de su talentosa nuera, la arquitecta y ahora princesa Rajwa, la esposa del monarca del país asiático se ha mostrado muy emocionada ante la llegada de quien, de ser niño, podría ser el próximo gobernante hachemita.

A través de un comunicado, hace unos meses la casa real jordana anunció que el heredero al trono, el príncipe Hussein bin Al Abdullah, se convertiría en padre y semanas más tarde, su orgullosa mamá, la más popular del reino, compartió la primera imagen de la mom to be con un tierno mensaje en el que escribía que no puede esperar a ver a ambos en su etapa como papás.

© Getty Images La reina Rania de Jordania compartió esta imagen a través de su Instagram y fue la primera en la que se nota el abultado vientre de Rajwa

Las imágenes de Rajwa embarazada han surgido con poca regularidad y ha buscado mantenerse un tanto apartada del ojo público, sin embargo, luego de la foto que compartió su suegra a través de Instagram, un reciente acto público nos regaló nuevas postales de la estilosa princesa, ahora compartidas por la cuenta oficial del futuro rey y también de la agencia Digitales Media.

Hace unas horas, los jóvenes esposos se dieron cita en esta importante agencia creativa de origen jordano, la cual está especializada en compartir historias en formato audiovisual y las cuales buscan tener un impacto positivo y enriquecedor; para esta visita a sus oficinas, vimos a los futuros monarcas conviviendo con los directivos y conociendo todos los procesos para crear contenido de valor, mientras la futura mamá lucía su estilo conservador y con los zapatos más trendy.

Rajwa de Jordania se suma a la fiebre de los ballet flats

© alhusseinjo Los príncipes jordanos durante su visita a la agencia Digitales Media

Aunque no es la primera vez que vemos a la arquitecta jordana luciendo su baby bump, si es la primera en la que muestra sus pies, y con esto su elección de calzado. Para esta visita, la princesa dejó atrás su esbelta figura y enfatizó su abultado vientre con un vestido en tono café cuyo corte por debajo del pecho, provocó una amplísima falda que llegó hasta sus tobillos. Esta pieza cuenta con cuello mao abierto y decorado por unos lazos trenzados y mangas tres cuartos.

Sobre sus zapatos, estamos acostumbrados a verla con tacones medios y bajos, pero ahora sorprendió por sumarse a una de las tendencias más fuertes durante todo lo que va del año: los ballet flats. Para esta visita, Rajwa alegró el color de su vestido, ya que se decantó por unos femeninos zapatos de piso forrados en satín rosa, con un moño al frente y resorte en el empeine.

Como otros accesorios, la royal fue discreta en su elección de joyería, con unos aretes, cadena ligera y una pulsera de diamantes y contrastó sus zapatos con una Fendi Pekaboo rígida en tono crema.