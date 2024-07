¿Cómo llevar botas blancas al estilo de Dua Lipa?

No es ninguna novedad que los looks total white se han convertido en la elección favorita de nuestras celebridades preferidas. Ya sea en versión veraniega con un maxi vestido o en esencia girl boss con un traje monocromático, esta tendencia está por todos lados. El blanco es el color ideal para cualquier look por su versatilidad, feminidad y por la sensualidad que emana.

Ahora fue Dua Lipa quien nos sorprendió eligiendo esta tendencia para uno de sus vestuarios dentro de su presentación en el festival “NOS Alive” en Lisboa. En dicho show, la cantante fue fiel a su esencia disruptiva y grunge; tan característica de sus atuendos para concierto. En esta ocasión eligió un look completamente blanco en textura de vinipiel que hizo el contraste perfecto con su cabellera rojo cherry. Sin embargo, lo que más llamó la atención y nos hizo correr a sumarlo a nuestra lista de deseos fashion esta temporada, fue su elección de calzado: unas botas largas blancas.

Las botas blancas de Dua Lipa: imprescindibles de la temporada

Amamos la nueva faceta musical y de estilo de Dua Lipa. La cantante ha experimentado diferentes looks y colores dentro de sus shows pero tenemos que admitir que el blanco le favorece, y mucho. En su reciente presentación, la cantante llevó un traje de vinipiel en color blanco que consistió en un top estilo bralette y unos shorts altos ajustados. Dua Lipa complementó con unas medias de red, ya parte esencial de su guardarropa, y unas largas botas blancas con detalles metálicos que le dieron un acabado mucho más rockero al look.

Dua Lipa

Esta elección de calzado nos recordó que, no por ser verano, tenemos que decirle “adiós” a esta pieza tan icónica, tanto en celebridades como expertos en moda. Las botas largas son un calzado esencial para tener siempre en nuestro armario ya que le dan una personalidad única y diferente a cualquier atuendo. Ya sea que quieras combinarlas con un vestido denim para un look femenino y casual o que prefieras integrarlo con un set de vinipiel para algo más rebelde, las botas son totalmente una respuesta correcta.

Dua Lipa

Así puedes llevar botas blancas este verano

© Getty Images Telas ligeras Integra unas botas cortas con un set de falda o vestidos ligeros para darle mayor personalidad a tu look durante los días más calurosos.

© Edward Berthelot,Getty Images Lista para la lluvia El verano también es sinónimo de lluvia, por lo que incluir unas botas con un look de gabardina, será siempre una buena opción. Juega con las texturas y experimenta con con colores pastel para darle una esencia ideal para la temporada.

© Edward Berthelot,Getty Images Modo oficinista No hay mejor manera de elevar un conjunto sastre que integrando un par de botas que le den un giro completo a tu atuendo.

© LAUNCHMETRICS SPOTLIGHT Con siluetas sofisticadas Si tienes un evento formal en puerta, intenta incluir un par de botas largas para darle una esencia mucho más disruptiva. Mientras más altas las botas, mucho mejor.