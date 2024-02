Karol G no solo representa a la música urbana contemporánea sino que representa también, a todas las mujeres latinoamericanas que luchan día a día por cumplir sus sueños y realizar sus metas con un arduo trabajo. Podríamos decir que el 2023 y el 2024 han sido años importantes en la vida de la artista colombiana pues, no sólo fue nominada y ganadora del Grammy a “Mejor Álbum de Música Urbana”, sino que fue nombrada “La Mujer del Año” por los premios Billboard.

Su gira “Mañana será bonito” llegará el día de hoy a México para iniciar con lo que serán 7 presentaciones en territorio mexicano. La primera parada será el Estadio Azteca en la Ciudad de México con tres fechas, para continuar con dos fechas en Monterrey y dos en Guadalajara. El público mexicano está más que listo para recibir a la intérprete de “Bichota” y celebrar con ella días históricos para la música urbana en Latinoamérica.

Estos son los mejores looks de Karol G durante su gira

Karol G no sólo sabe cómo hacernos bailar y celebrar durante sus conciertos sino que también es experta en lucir looks icónicos y llenos de brillo que complementan perfecto la atmósfera durante sus canciones. Cada canción es una oportunidad para la cantante de lucirse y sacar provecho de sus atuendos con brillos, accesorios y mucho color. La colombiana es fanática de incluir brillo en sus looks para darle ese toque único a sus presentaciones. Se le ha visto con trajes transparentes con brillos, mini vestidos dorados con botines a juego y bodies completamente llenos de glitter.

La estética Y2K también se ve representada en sus conciertos pues es parte del estilo personal de Karol G. Hace algunos meses lanzó un video de uno de sus conciertos donde se le ve cantando “Amargura” con un top triangular de mezclilla, una mini falda de mezclilla con incrustaciones metálicas y unas botas del mismo tejido hasta la rodilla. Otro de los looks emblemáticos de la gira “Mañana será bonito” se compone de una t-shirt crop top color negro combinada con una mini falda escolar en rosa, unos calcetines de rayas y unas botas afelpadas rosas.

La mezclilla es parte importante de la vida de la cantante pues se le ha visto llevándola en jeans, overoles, chaquetas y hasta sombreros. Durante su concierto, la cantante colombiana lleva un conjunto denim con incrustaciones brillantes, compuesto por un bra de mezclilla y unos pantalones baggy. Además, para seguir la estética colorida y de verano que tanto identifica a su álbum, Karol G no deja de incluir looks de playa como un top con falda tejida y flores como accesorio.