Así luce Karogl G en su debut actoral junto a Sofía Vergara

Karol G es oficialmente actriz de televisión. La superestrella colombiana apareció en el primer tráiler de Griselda, la nueva serie de Netflix dirigida por Sofía Vergara, que sigue el ascenso y la caída de Griselda Blanco, uno de los narcotraficantes más notorios de la historia.

El tráiler de la serie muestra algunas de las historias que se explorarán a lo largo de la temporada de seis episodios, mostrando a Sofía Vergara asumiendo un papel completamente diferente a su carrera en Hollywood. Ambientada en los años 70 y 80, Netflix describe el programa como una exploración de Griselda, “la combinación letal de salvajismo insospechado y encanto de Blanco”, que “la ayudó a navegar de manera experta entre los negocios y la familia, lo que la llevó a ser ampliamente conocida como ‘la madrina’“.

Karol G, nacida Carolina Giraldo, aparece en la serie con cabello castaño y luciendo un top con estampado animal. Ella interpreta a un personaje llamado Carla, que parece ser una de las mujeres que trabajan con Griselda. Por el breve vistazo que se muestra en el tráiler, parece admirar y temer a Griselda a partes iguales.

Karol G ha hablado sobre la actuación y cómo le sirvió como una oportunidad para convertirla en una mejor intérprete. “Es un gran papel porque hay un desarrollo real del personaje”, dijo sobre su papel en una entrevista con Billboard. “Carla es un personaje que evoluciona. Ella ve lo que hace como un trabajo pero también como una forma de mantener a su familia, ¡y es dura! Ella alcanza otro nivel”.

En cuanto a la actuación en sí, dijo que las lecciones de actuación la han ayudado en su carrera como cantante. “[Las lecciones] me abrieron totalmente los ojos a una perspectiva diferente”, dijo. “Han ayudado a mi carrera como artista y a mi desarrollo en el escenario”. Griselda se estrena el 25 de enero.

