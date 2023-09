El tierno video de Karol G en el que presume su faceta de tía

Karol G es conocida por su exitosa carrera en la música urbana, y por ser una de las cantantes latinas más conocidas actualmente a nivel internacional. Pero más allá de los conciertos, giras y estudios de grabación, la colombiana es una mujer de familia. La intérprete de Provenza tiene una sobrina que es su adoración, se trata de Sophie, la bebita de su hermana Verónica Giraldo. Enamorada de esta nena, Karol G acaba de compartir un nuevo y tierno video en el que presume su faceta de tía.

©@karolg



Para Karol G su sobrina es su adoración.

Hace unos días, la cantante tomó su cuenta de TikTok para publicar un lindo momento protagonizado por su sobrinita. “Te amo Sophie”, escribió. En las imágenes se veía a la nena recostada boca abajo sobre una cama, con la expresión más dulce en su carita. Además, la pequeña lucía un coqueto look compuesto por una camiseta a rayas y pantalón azul, así como un bonito moño rosa.

A principios del mes pasado, la colombiana había compartido otro video en el que se veía una de sus manos tocando cariñosamente las mejillas de la bebé, quien la miraba atenta y esbozaba una dulce sonrisa. “Te amo Sophie. Mi vida es otra desde que llegaste”, escribió sobre el clip.

Fue el pasado 27 de enero cuando la familia Giraldo le dio la bienvenida a Sophie, quien enseguida se convirtió en la adoración de su famosa tía. De hecho, en febrero, en medio de su presentación en Viña del Mar, Karol G se refirió a este grato acontecimiento en su familia, así como a los duros momento que su hermana pasó en el postparto.

@karolg Cuantas veces has visto el video ? Y yo… Si 🥹❤️‍🩹 ♬ Mi Julietita - lolitacircus

“En realidad hice este álbum (Mañana Será Bonito) en medio de un tiempo muy especial, muy evolutivo de mi vida de mi carrera. El mensaje es simplemente que no importa qué: mañana todo va a estar bien, se los aseguro, todo es para hacerte mejor persona, todo es para fortalecerte... quiero aprovechar, tengo a mi hermana mayor que hace pocos días nos bendijo con una bebé en la casa y por razones obvias de lo que le pasa a las mujeres después de un embarazo, después de un parto, no se ha sentido feliz estos días: Vero, te amo, no importa qué, mañana será bonito, te dedico esta canción”, expresó entonces desde el escenario.

©@verogiraldonavarro



Katol G tiene una gran relación con sus hermanas.

Karol G, ¿lista para ser mamá?

Más allá de sus logros profesionales, Karol G se encuentra realizada en el plano personal y sentimental. La cantante está feliz y enamorada de Feid, y todo parece marchar viento en popa, pues incluso ya se vislumbra como madre en un futuro no tan lejano. “Quiero tener una familia, ustedes saben, quiero tener una familia, quiero ser mamá y creo que ahora el momento se está acercando”, dijo en agosto entrevista con Rolling Stone. “Quizá en el futro me tomé un poco de más tiempo para mí, para hacer otras cosas de las que se enterarán después”, agregó.

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.