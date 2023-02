Karol G se solidariza con su hermana ante el duro momento que vive

Verónica Giraldo, hermana de Karol G, está pasando por duros momentos, tras haberse convertido en mamá de la pequeña Sofía. A través de sus redes sociales, la creadora de contenido se confesó, revelando que padece depresión postparto, condición que llega a afectar a un gran porcentaje de las mujeres que se convierten en mamás. Ante esta confesión, la intérprete de Provenza no fue ajena y se solidarizó con Verónica, enviándole un mensaje desde el Festival Viña del Mar.

En pleno escenario, ‘La Bichota’ tomó la palabra y dedicó a su hermana el tema Mañana será bonito, además de dirigirle unas palabras, en las que le expresó todo su amor y admiración.

“Quiero aprovechar un momentico y me disculpo en esto... Tengo a mi hermana mayor, que hace pocos días nos bendijo con una bebé en la casa. Y por razones obvias de lo que les pasa a las mujeres, después de un embarazo, después de un parto, no se ha sentido feliz en estos días. Vero, te amo. No importa qué... mañana será más bonito, te dedico esta canción esta noche, es para ti”, dijo la cantante.

©@verogiraldonavarro



KaroL G y su hermana Jessica conociendo a su sobrina

La hermana de Karol, quien seguía desde su hogar el show de su hermana, le agradeció por tan tierno detalle. Parece que el gesto de Karol, así como el apoyo de sus seres queridos, poco a poco Verónica va recuperando la sonrisa. Hace unas horas, compartió una story en la que se deja ver de mejor ánimo.

©@verogiraldonavarro



Verónica Giraldo

¿Qué le sucede a la hermana de Karol G?

Verónica forma parte de la estadística de mujeres que, tras dar a luz, sufren de depresión postparto. Hace unos días, usó sus redes para confesar que, a pesar de estar pasando por uno de los momentos más increíbles de su vida, no se sentía del todo bien. “Después de que tuve a Sofi, no sé qué pasó en mi cuerpo, en mi mente, en mi corazón... Y cada vez me sentía más sola, me siento sola, sabiendo que lo tengo todo. No me siento bien, no me siento tranquila. En mi mente pasan muchas cosas. Aún sabiendo que tengo gente alrededor, me siento muy triste”, confesó la hermana mayor de la cantante.

De acuerdo con un artículo científico publicado en el sitio de la Unicef (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia), la depresión posparto suele aparecer entre dos y ocho semanas después de dar a luz, pero puede darse hasta un año después del nacimiento del bebé.

De acuerdo con el artículo, entre los síntomás más comunes están:

Sentirse triste o en baja forma

Ser incapaz de disfrutar de las cosas con las que normalmente se disfruta

Cansancio o pérdida de energía

Déficit de concentración o escasa capacidad de atención

Baja autoestima y falta de confianza en una misma

Alteraciones del sueño, incluso cuando el bebé está dormido

Cambios en el apetito

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.