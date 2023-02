Fallece hermano de Hayden Panettiere a los 28 años

Jansen Panettiere, hermano de la actriz Hyden Panettiere, falleció este fin de semana a los 28 años. La terrible noticia fue confirmada por su representante, quien aseguró que el artista plástico estaba en Nueva York.

Según reportes de TMZ, la llamada a emergencias ocurrió el domingo 19 de febrero cerca de las 17:30 horas (tiempo local). Hasta el momento no se ha revelado la causa de muerte, y sus familiares no han hecho comentarios al respecto; sin embargo, las autoridades descartan un crimen que haya cobrado la vida del también actor de 28 años.

Al igual que Hayden, Jansen tuvo problemas de salud mental. El chico padecía ansiedad y depresión, por lo que hay investigaciones en curso para determinar si habrían tenido algo qué ver en su deceso.

Para Hayden este es un golpe fuerte más en su vida. Pues además de enfrentar problemas de abuso de sustancias, vive alejada de su hija, Kaya, fruto de su matirmonio con Vladímir Klichkó, tras una depresión postparto; además de una relación tormentosa con Brian Hickerson, en la que se narran episodios bastante oscuros de violencia doméstica.

Su carrera en Hollywood inició a temprana edad, y al igual que su hermana probó suerte en varias series de televisión como Third Watch, Everybody Hates Chris, The Walking Dead y Hope & Faith. En la pantalla grande, apareció en The Secrets of Jonathan Sperry, The Martial Arts Kid y 8.

Una triste despedida

Jansen mantenía una relación sentimental con Catherine Michie, con quien solía hacer sus publicaciones en las redes sociales al igual que con su hermana. La joven publicó una triste despedida para el hombre que había conquistado su corazón.

“Jansen, te conocí hace sólo un año, pero has sido mi mejor amigo y mayor fan. Nunca olvidaré la primera vez que vi tu cara y las primeras cosas que me dijiste. Las palabras no pueden expresar el dolor de saber que no volveré a escuchar tu risa. Espero que encuentres paz, y lamento no haber estado allí cuando más me necesitabas”, escribió la joven médico, quien también es artista.

“El mundo es mejor porque tú estabas en él. Sé que volveremos a pintar juntos algún día. Siempre voy a ser tu sugarpop. Que alguien me despierte y me diga que esto es un sueño. Te amo, Bubbles“, concluyó.

