Rafael Araneda sufre un accidente: fue atropellado mientras andaba en bicicleta

Rafael Araneda se ausentó este lunes de su programa Enamorándonos (UniMas), algo inusual tratándose de él. Sus motivos fueron de fuerza mayor, pues el pasado fin de semana el conductor chileno sufrió un accidente por el que tendrá que pasar un tiempo en reposo hasta recueprarse. Si bien Ana Patricia Gámez, su compañera en la emisión, habló a grandes rasgos de lo sucedido, ha sido su esposa Marcela Vacarezza quien ha detallado los pormenores del percance que por fortuna no pasó a mayores.

©@rafaaraneda



Rafa tuvo que ausentarse de su programa

“Rafa desafortunadamente tuvo un accidente este fin de semana”, comentó la conductora mexicana al iniciar el programa. “Él está bien, está fuera de peligro, pero necesita tiempo para recuperarse”. agregó sin dar muchos detalles de lo ocurrido.

Por su parte, la esposa de Araneda explicó al diario chileno Las Últimas Noticias que el presentador fue atropellado el domingo 19 de febrero cuando salió a pasear en bicicleta por la ciudad de Weston, Florida, donde residen. Rafael quedó inconsciente tras ser impactado por un vehículo que se pasó un alto al salir de un establecimiento. “Cuando recuperó la conciencia me llamó él. Me dijo que lo habían atropellado y que me iba a pasar a una señora que estaba a su lado. Ella me contó más y partí para allá. Él no recuerda que me llamó”, contó Marcela.

©@rafaaraneda



Por fortuna, Araneada llevaba casco al momento del accidente

Según detalló Vacarezza, por fortuna su marido usaba equipo de protección. “Gracias a Dios andaba con casci, si no, no la contamos”, expresó Vacarezza, y explicó que tras el accidente el presentador fue llevado a una clínica donde le hicieron los exámenes de rutina. “Está sin fracturas, pero con muchos hematomas”, dijo la también comunicadora.

Marcela contó que Rafael ya se encuentra en casa descansando. “Le cuesta mucho pararse y caminar, pero obvio producto del golpe fuerte contra el pavimento. No se sabe cuánto tiempo demorará en poder volver a caminar con normalidad”, comentó. Según explicó, el conductor de Enamorándonos tendrá que permanecer en reposo y dentro de cinco días le harán un escaneo en la cabeza para verificar que “no haya derrames que se pueden ir formando posteriormente producto de un trauma encéfalocraneano severo”.

©@marcelavacarezza_



Marcela detalló que el presentador deberá someterse a un escaneo en su cabeza

¿Qué pasará con el responsable?

Marcela explicó que el conductor del auto que atropelló a Rafael se hará responsable por lo sucedido. “Lo tenía la policía cuando yo llegué”, recordó. “Me imagino que el informe policial aclarará la situación y obviamente hay gastos que tiene que cubrir porque hubo daños”, comentó.

También contó que esta persona estaba preocupada por lo ocurrido y por Araneda. “Se notaba muy acongojado, Le escribió a Rafael -no sé cómo consiguió el teléfono- todo el día de ayer (domingo) para saber cómo estaba”, reveló.

©@rafaaraneda



El chileno deberá permanecer en reposo por un tiempo

