El nombre de Camila Morrone fue conocido, en una primera etapa, debido a su relación con el actor Leonardo Di Caprio. Pero lo que pocos sabían es que la argentina siempre ha estado relacionada con el mundo de la actuación. Argentina por herencia genética y originaria de Los Angeles por nacimiento, Camila siempre soñó convertirse en una gran actriz. Pero, fue hasta que Al Pacino, quien en algún momento estuvo en una relación sentimental con Lucila Polak, la madre de Camila, que la también modelo conoció las entrañas de la industria.

Camila Morrone en la lista de nominados a los Emmy Awards 2023

En días pasados, se dio a conocer la lista de proyectos y estrellas nominadas a los premios Emmy, otorgados por la Academia de Televisión de Estados Unidos que reconocen lo mejor de la producción televisiva del último año y que se celebrarán en septiembre próximo. La gran sorpresa de la noche fue la nominación de Camila como mejor actriz de reparto por su actuación en la serie “Daisy Jones and the Six”.

La actriz y modelo se mantiene cercana a sus raíces y está fuertemente ligada a la cultura de su país. Incluso cabe destacar que habla español fluido y aprovecha cada oportunidad que tiene en su agenda para visitar Buenos Aires.

Los ‘looks’ alfombra roja de Camila Morrone

A la espera de la ceremonia de entrega de los Emmy a celebrarse el 18 de septiembre, hacemos un recuento de los looks con los que la modelo y actriz argentina se ha lucido por las más importantes alfombras rojas de los últimos años. ¿Cuál ha sido tu favorito?