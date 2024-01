Camila Morrone defiende su herencia latina: ‘Esto de decirme que no soy argentina, ¡no más!’

Una lluvia de celebridades se dio cita en el Peacock Theatre, en Los Ángeles, California, ayer 15 de enero para la 75a. entrega de los Emmy Awards. Entre ellos estuvo Camila Morrone, quien asistió a la gala con una nominación por su papel en Daisy Jones & the Six (Prime Video). Si bien no se llevó el premio a casa, eso no impidió que disfrutara la velada, además de que aprovechó para hacer una puntual aclaración: pese a haber nacido en Estados Unidos, es orgullosamente argentina.

©GettyImages



Camila lució guapísima en un vestido rojo de Versace.

Guapísima en un sexy vestido rojo de Versace, Camila se mostró muy emocionada de estar presente y con una nominación en los Emmy. “Estoy muy orgullosa de estar acá. Estoy con mi papá, y este es un momento muy especial para mí”, confesó a Axel Kuschevatzky en la cobertura de la alfombra roja de TNT y HBO Max para Latinoamérica.

El periodista argentino bromeó respecto a que en su país natal la habían adoptado como una estrella propia que estaba triunfando en el mundo. “Yo sé que técnicamente no sos argentina...”, expresó el también productor en la entrevista, haciendo alusión al hecho de que la actriz nació en Los Ángeles, California.

"Camila Morrone":

Por sus comentarios sobre Argentina en los #EmmyTNTpic.twitter.com/AZnsbfZ2Rw — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) January 16, 2024

Sin embargo, estas palabras no le parecieron a Camila, quien interrumpió a Axel: “¿Cómo que no? ¡Yo soy argentina!”. La actriz de 26 años ahondó en su argumento, y defendió con orgullo su herencia. “Mi mamá y mi papá nacieron y crecieron en la Argentina... Mis tíos, mis abuelos (también). No tengo a nadie en los Estados Unidos, solo a mamá y a papá”, explicó.

©@camilamorrone



La actriz ha proclamado su orgullo por sus raíces.

Divertida, la guapa actriz pidió que, de una vez por todas, dejen de decirle que no es argentina e incluso contó que recientemente estuvo de vacaciones en el país natal de sus padres y en Uruguay, el país vecino. “Esto de no ser latina y no ser argentina, ¡no más! ¿Okey?”, dijo sonriente. “Acabo de volver de Buenos Aires, me fui para Navidad, me fui para Año Nuevo a Patagonia, también estuve en Punta del Este, y la pasé muy bien”, comentó. “Camila Morrone, la argentina, se termina ahí”, reiteró.

©@camilamorrone



Como todo argentino orgulloso, apoya a su selección de futbol.

El significativo premio que recibió el año pasado

En octubre del año pasado, Camila Morrone visitó Washington D.C. en la que fue una de las noches más emocionantes de su vida, pues recibió el premio Visibility que otorga la National Hispanic Foundation for the Arts (NHFA), organización que promueve la representación latina en el cine y la televisión.

“Recibir este premio como actriz joven y como alguien verdaderamente orgulloso de su herencia latina fue un momento especial para mí. Me considero afortunada de ser siquiera una parte modesta de esta conversación”, dijo expresó Camila en aquel momento.

