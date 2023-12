Probablemente la joya más famosa de la historia del cine, el collar Heart of the Ocean que vimos en la película Titanic no era una piedra preciosa azul en la vida real, aunque esto no le impide ser muy, muy costoso. La réplica que llevó Celine Dion a los Oscar de 1998 está protagonizado por un zafiro de Ceilán en forma de corazón de 171 quilates rodeado por 103 diamantes, que luego fue subastado por 1,4 millones de dólares en beneficio de la Diana, Princess of Wales Memorial Fund.