Puedes lucir el look monocromático de Millie Bobby Brown ¡por menos de $200!

Cada vez es más complejo imprimirle un sello de identidad a cualquier atuendo. Sin embargo, Millie Bobby Brown demuestra que no solo es capaz de ello, sino que sabe muy bien cómo hacer propias las tendencias del momento para lograrlo. La joven celeb acertó –de nuevo– con este look monocromático de Helmut Lang que lució en los WWD Beauty Inc Awards, llevados a cabo en Nueva York.

La celeb se suma a la moda de los atuendos de un mismo color con un look en clave olive green

Las prendas teñidas de un brillante verde oliva crean una imagen depurada y con tintes ultra modernos; ya que vestir de un solo color está de moda. El truco más simple –y que Millie aplica sin exageraciones– es mezclar diferentes texturas para enriquecer visualmente el outfit, y eso incluye los complementos. Si te animas a seguir sus pasos, aquí te mostramos cómo emular su fresco y desenfadado estilo.

La primera prenda del look debe ser un vestido satinado tipo minimalista

Todo del mismo color

El primer indicio de esta fashion trend lo vimos en las pasarelas, con looks head-to-toe que cautivaron hasta a las más escépticas. Y es que combinar piezas en la misma gama cromática es un recurso con el que tienes escasas posibilidades de equivocarte. El vestido de escote redondo y acabado satinado que eligió la protagonista de la serie Stranger Things es un básico de la temporada, como el Savona Olive Green Satin Midi Dress de Lulus ($56).

Un blazer oversized es indispensable para sumar otra capa y algo de volumen al atuendo monocolor

Una prenda distintiva

Si el vestido minimalista es esencial para replicar este atuendo, también lo es un boxy blazer. Una pieza que te servirá para romper las líneas más estructuradas del atuendo, así como estar en sintonía con la moda monocolor que clama por una pieza especial entre las variadas capas. Para ello, te proponemos el Sage Khaki Oversized Boyfriend Blazer de Pretty Little Thing ($25), con solapas simples y único botón frontal.

Elige un mini bolso con algo de brillo, o que sea de un tono más claro para darle aún más vida al conjunto

Accesorios que resaltan

Jugar con los matices de una misma gama es lo que permite llevar un look monocromático de aburrido a extraordinario. La actriz británica lo sintetizó con su mini baguette de Fendi, demostrando que los accesorios importan ¡y mucho! ¿Opciones disponibles? El Casey Leather Clutch de Old Trend (Macy’s, $107) porque tus botines de cuero negro favoritos harán el resto.

Millie Bobby Brown es una de las celebs más seguidas de la escena actual. Con solo 15 años encanta a todos por su talento y estilo, demostrando que un look monocromático puede funcionar tanto en la alfombra roja como en el día a día.

