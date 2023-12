El color blanco no parece ser el más apropiado para la época más fría del año. Sin embargo, las celebs han demostrado que es el mejor recurso para conformar un look callejero triunfador. ¿La solución definitiva? White long coats. Eso sí, contrarrestando la tonalidad fría con el tejido más abrigado que exista. La propuesta es elegante y acertada tanto para looks de noche como para aquellos más indicados para lucir bajo la luz del sol.