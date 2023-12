Consigue el ‘total black look’ de Selena Gomez por $200

Un total black look nunca pasa de moda, es chic y apropiado en aquellas ocasiones en la que los códigos de vestimenta no están muy bien definidos. El arte para reinventarlos –y adaptarlos al propio estilo– está en variar las texturas, jugar con las proporciones u optar por prendas que tengan las mismas líneas. Eso fue justo lo hizo que Selena Gomez al combinar una leather jacket estructurada y mini falda de cuero. ¿Resultado? Un atuendo moderno y con una casi velada nota sensual.

La artista eligió la siempre favorecedora combinación de jacket y falda de cuero y sumó acentos dorados

Trendy y coqueta

Siendo la fashionista que es, la celeb sumó un par de imperdibles dorados en la solapa de su blazer, y el segundo para cerrar estratégicamente la abertura de la falda. Estos acentos son un guiño inequívoco a la estética de principios de los 90 –y a los icónicos vestidos de Versace– que se mantiene en tendencia este otoño. Por eso, te damos las claves para replicar este look.

Femenina y elegante, una jacket de cuero negro es una de las prendas de rigor en el armario de la celeb

Leather jacket sofisticada

El estreno de su nuevo documental para la cadena Netflix, titulado Living Undocumented, fue el evento en el que Selena lució este impactante conjunto. Y siempre fiel a la estética clásica, prefirió una de corte impecable en vez de las biker o las oversized. Con el Faux Leather Blazer de Calvin Klein lograrás, por el entalle, el balance entre hombros y caderas. Además, tiene botones metalizados –como el de ella– y el largo más favorecedor, pues los bajos rozan los muslos. (Bloomingdale´s, $149.50).

Una mini falda de cuero negro es uno de los esenciales más versátiles para la temporada otoño-invierno

Falda corta minimal

Haz el match perfecto con una mini falda totalmente lisa y acabado semi-brillante; de este modo, el outfit no se verá recargado y podrás mostrar tus piernas como la también cantante de origen latino. La Trinity Faux Leather Skirt de la firma superdown tiene un slit frontal en la parte izquierda que solo aumentará el potencial visual color negro, algo imprescindible cuando se trata de looks monocromáticos. (Revolve, $48).

Los imperdibles metalizados pueden ser los accesorios más originales de un look monocolor

Básicos couture

Para darle un toque más interesante, y ese necesario destello de color, la artista recurrió a los imperdibles dorados. Los también llamados safety pins pasaron a ser los accesorios más originales y utilitarios para Selena Gomez, igual que se ha visto en los desfiles de alta costura. Diviértete con ellos y alterna entre números pares o impares al colocarlos en la leather jacket y falda. Los Metal Fastenings Safety Pins Brooches in Gold Tone son de 6 cm de largo y vienen en packs de 4. (Wallmart, $10.50).

Otra de las mayores ventajas del atuendo de la intérprete de The Heart Wants What It Wants es que puedes completarlo con un simple top negro de escote redondo y tus black pumps favoritos. De nuevo, la talentosa celeb es nuestra inspiración para estar a la moda y esta reedición de la leather jacket más glamorosa asegura que varias –por no decir todas– intentaremos seguir su ejemplo.

