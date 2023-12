Los chinese knot tassels que funcionaron como tirantes en el estilizado vestido blanco con cola y cut outs de Vera Wang hicieron que la intérprete de Hands to myself luciera acorde con el tema de la exposición inaugurada con la Met Gala de 2015, China: Through The Looking Glass, de una manera que resultó acertada pero distanciada de la tendencia costumyque caracteriza a este tradicional evento.