A pesar de que no se trata de una tendencia sino del trabajo de una diseñadora en particular, el genio creativo de Iris Van Herpen merece no sólo una mención aparte sino también la creciente presencia que tiene en las alfombras rojas, con sus singulares vestidos que son de una cualidad cinética que hipnotiza y da cuenta de una verdadera innovación en el mundo de la moda.