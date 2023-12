Una de las tendencias que salida de las runaways de la temporada fue la stitched together, basada en piezas que dan la ilusión de estar conformadas por partes de diferentes prendas, como el Fleece Pullover de ONE by DONNI, con detalles animal print. Shopbop ($65.40).

¡No existen excusas para no estar a la moda hasta en las épocas de mayor frío!