Casual y en tendencia: replica el look Kylie Jenner ¡por menos de $200!

Mantenerse a la par de las fashion trends –a veces– no es tan sencillo; pero si eres Kylie Jenner, es un ejercicio estilístico de rutina. La celeb no necesita salir de su casa para lograr que sus looks sean los más comentados en redes sociales o los más copiados en el día a día.

Un ejemplo es este sencillo outfit en blanco y negro que llevó recientemente y que –debemos confesarlo– nos ha encantado; y la razón principal son sus leather pants ligeramente baggy que, con toda seguridad, serán la prenda must esta temporada. Para conseguir el mismo efecto sporty-chic, solo hay que sumar una camiseta blanca ¿y quién no tiene una en el clóset?



©@kyliejenner



La celeb se decanta por unos leather pants negros para un look sporty

Casual look de diez

Kylie ha recurrido en sus últimos posts a uno de los esenciales de la moda: los pantalones de cuero. Confeccionados en uno de los materiales nobles por excelencia, los que hoy señalamos como trendy evolucionaron de los cowboy chaps; aunque hasta la década de los 40 no fueron inmortalizados en el cine y, por ende, entre las féminas con más estilo del mundo. La enésima versión que ya se impone como tendencia es, también, de color negro, pero con marcados dejos Athleisure que renuevan los clásicos pitillos.



©Zara



Una camiseta blanca completará el look

White t-shirt básica

En sintonía con la estética más relajada, la hermana menor de la familia más famosa de la televisión estadounidense optó por combinar sus pantalones con una t-shirt blanca, corta y entallada. Entre los modelos disponibles, tienes la Cropped T-Shirt de Zara ($7.90) con cuello redondeado, mangas cortas y de fino algodón ecológico, ideal para cualquier figura.



©Harrods



El appeal de los pantalones de cuero es incomparable

Leather pants modernos

Asociados casi siempre a los músicos de rock, esta pieza ícono regresa con fuerza este año; sin embargo, los que lleva Kylie remiten a los años 80, en especial por el brillo del cuero, así como el self-tie de la cintura y largo. Para emular a la influencer, te proponemos los Michael Michael Kors Tapered Trousers ($141.06), de talle alto y elástico en los tobillos ¡perfectos para seguir las fashion trends las próximas semanas!



©DSW



Los modelos retro son los favoritos de Kylie

Sneakers todoterreno

Conocida por usar sneakers de color blanco tanto con vestidos neón como con jeans, la mamá de Stormi Webster eligió unas chunky para darle el toque final a su atuendo. En DSW encuentras los Changeover II Sneakers de la firma Lugz ($44.99) que tienen el retro feeling exacto para que camines con toda la confianza a la hora de lucirte frente a propios y extraños. Tal como nos apunta Kylie Jenner, el leather será una de las fashion trends más importantes en las próximas temporadas ¡y no puedes obviarlas!



