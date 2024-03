Lauren Sánchez comparte los detalles de su nuevo libro infantil

Lauren Sánchez ha compartido la portada de su primer libro infantil. En un post de Instagram, la presentadora y prometida del millonario Jeff Bezos, compartió su emoción en la publicación del libro y comentó algunos de los temas que explora, los cuales están muy relacionados con su trabajo y metas.

La portada del libro muestra el título, “The Fly Who Flew To Space”, el cual muestra a Flynn, el protagonista de la historia, sonriendo mientras explora un esenario desértico con una t-shirt blanca con un cohete espacial. “¡Todavía no lo puedo creer!”, escribió Sánchez en la publicación. “Estoy muy emocionada de compartir la portada de mi primer libro infantil, ‘The Fly Who Flew To Space’. Estoy más que agradecida porque esta historia tiene una parte de mi corazón. Es una celebración sobre superar los retos, la alegría de aprender y la posibilidad de soñar más allá de las estrellas”.

La portada la compartió en inglés y en español, con ambas ediciones disponibles a partir del 17 de septiembre de este año. “Hagan su pre-order desde ahora y lleven a sus hijos a una aventura cósmica que es más que una historia, es un prqueño paso hacia el cambio”, haciendo énfasis en el mensaje ecológico del libro.

Cómo los hijos de Lauren Sánchez la motivaron a escribir el libro

En una entrevista para PEOPLE, Sánchez reveló que sus hijos la inspiraron a escribir el libro. Confesó que siempre había querido escribir un libro, pero seguía retrasándolo a causa de otros compromisos que se atravesaban. Finalmente hizo la promesa de completarlo como uno de sus propósitos de Año Nuevo.

“Siempre hay ese tipo de propósitos, como ‘quiero ser más amable o una buena persona’, pero yo buscaba algo más que pudiera hacer”, comentó. “Luego mi hijo Evan me dijo, ‘Mamá, ¿por qué no escribes el libro del que siempre hablas?’, así que dije, ‘Ok, ¡ese será uno de mis propósitos!’”.

