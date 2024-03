Jeff Bezos destrona a Elon Musk y se corona de nuevo como el hombre más rico del mundo

Jeff Bezos atraviesa por un gran momento en todos los aspectos de su vida. Mientras que en lo personal se encuentra feliz y enamorado de su prometida Lauren Sanchez, en lo profesional ha vuelto a conquistar un título que perdió hace tiempo. El fundador de Amazon ha desbancado a Elon Musk y se ha coronado nuevamente como el hombre más rico del mundo en el Índice de Multimillonarios de la agencia Bloomberg.

El fundador de Amazon ha recuperado su lugar en el ránking después de 3 años.

De acuerdo con el informe divulgado la noche del 4 de marzo, la fortuna de Bezos llegó a los 200 mil millones de dólares, superando los 198 mil millones del magnate sudafricano. Según la agencia de noticias AFP, en los últimos meses las acciones de Tesla, la empresa insignia de Musk, han caído en torno a un 25%, lo que en números representa pérdidas de unos 30 mil millones de dólares para el bolsillo de Musk. El empresario de 52 años también tiene en sus manos la red social X (Twitter) y la compañía aeroespacial SpaceX.

Fue en otoño de 2021 la última vez que Bezos ocupó el primer lugar en la lista de multimillonarios y ahora, aunque ya no es el CEO de Amazon se ha visto beneficiado por el aumento del precio de las acciones de la empresa, pues sigue siendo el principal accionista.

Musk se ha enfrentado a la baja las acciones de Tesla.

Según explica la agencia en su sitio, “el Índice de multimillonarios de Bloomberg es una clasificación diaria de las personas más ricas del mundo. Los detalles sobre los cálculos se proporcionan en el análisis del patrimonio neto en la página de perfil de cada multimillonario. Las cifras se actualizan al cierre de cada día en Nueva York”. Esto explica el hecho de que los puestos de ‘el hombre más rico del mundo’ puedan variar de un momento a otro, pues al menos en el caso de Musk, se reportó que la caída en 7.2% del precio de las acciones de Tesla el lunes terminara por desbancarlo de su puesto.

Por debajo de Bezos y Musk se colocaron en el ranking Bernard Arnault (197 mil millones de dólares), director general del grupo de lujo LVMH; Mark Zuckerberg (179 mil millones de dólares), fundador de Facebook y cabeza de Meta; y Bill Gates (150 mil millones de dólares), cofundador de Microsoft.

Mark Zuckerbeg se ubicó en el cuarto lugar en el índice.

Las reflexiones de Bezos sobre el éxito y la vida

En 2021, al despedirse del puesto de presidente ejecutivo de Amazon, Jeff Bezos dejó a los accionistas de su empresa una carta con algunas valiosas reflexiones, entre las cuales tocó temas como el éxito.

“Si quieres tener éxito en los negocios (en la vida, en realidad), debes crear más de lo que consumes”, planteó. “Tu objetivo debe ser crear valor para todas las personas con las que interactúas. Cualquier negocio que no crea valor para aquellos a quienes afecta, incluso si parece tener éxito en la superficie, no durará en este mundo”, sentenció.

“Tengo una cosa de suma importancia que me siento obligado a enseñar. Espero que todos los ‘amazónicos’ se lo tomen en serio. Todos sabemos que el carácter distintivo, la originalidad, es valioso. A todos se nos enseña: ‘Se tú mismo’. Lo que realmente les estoy pidiendo que hagan es que sean realistas sobre cuánta energía se necesita para mantener ese carácter distintivo. El mundo quiere que seas típico y lo hace de mil maneras. No dejes que suceda”, aconsejó. “Vale la pena ‘ser uno mismo’, pero no esperes que sea fácil o gratis. Tendrás que ponerle energía continuamente”.

