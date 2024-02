Lauren Sanchez celebra el cumpleaños de su hijo Nikko: ‘Eres mi mundo’

Para Lauren Sanchez no hay tesoro más valioso que sus tres hijos, para quienes es la madre más cariñosa y entregada. La presentadora de televisión no pierde nunca la oportunidad de expresar su amor a sus retoños, y en esta ocasión fue su primogénito Nikko quien recibió una linda dedicatoria de su parte. El joven modelo, quien es hijo del exjugador de la NFL Tony Gonzalez, está cumpliendo 23 años y su famosa mamá no pudo dejar de felicitarlo.

Lauren y Nikko iniciaron los festejos con un día de compras.

Si bien el cumpleaños de Nikko es este 12 de febrero, su festejo iniciaron desde el fin de semana. El apuesto joven y su guapa mamá disfrutaron de un día de compras en West Hollywood. A este envidiable plan siguió una comida madre e hijo, de la cual la misma Lauren compartió un vistazo en su cuenta de Instagram. “Feliz cumpleaños anticipado @nikkogz. Me encantó nuestro día juntos. Eres mi mundo”, escribió la orgullosa mamá.

Y este día, Lauren tampoco se olvidó de felicitar a su hijo en redes sociales. “Feliz cumpleaños Nikko. Te amo MUCHO”, escribió en un nuevo post de Instagram, seguido de varios emojis de corazón. Estas breves, pero sentidas palabras estuvieron acompañadas de un carrete de tiernas fotos del cumpleañero.

Madre e hijo disfrutaron de una comida pre cumpleaños.

En la primera de las imágenes se veía a Nikko siendo apenas un niño pequeño, sentado sobre el pasto sujetando un casco de los Kansas City Chiefs, el equipo en el que jugó su padre durante años (y que curiosamente se convirtió en campeón del Super Bowl 2024). En la siguiente foto se veía a Lauren junto a su hijo en sus primeros años, ambos muy sonrientes.

Lauren provocó ternura con estas postales de su hijo Nikko.

Otra de las fotos de la publicación de Lauren que más llamó la atención fue un posado grupal que evidenció la buena relación de la presentadora con su ex, el padre de su primogénito. La presentadora y su prometido Jeff Bezos posaron de los más relajados junto a Tony Gonzalez y Nikko. Esta imagen dejó ver la gran madurez tanto de Sanchez como del exjugador y del magnate, pues demostraron que los rencores y rivalidades tras las rupturas son cosas del pasado.

Lauren dejó ver lo buena que es su relación con el padre de Nikko.

Nikko y su prometedora carrera en las pasarelas

Heredero del porte y atractivo de sus padres, Nikko ha dejado ver que tiene todo para triunfar en la industria del modelaje. El jovencito ya ha dado pasos importantes en su incipiente carrera, pues desfiló en Milán para Dolce & Gabbana.

“Simplemente una mamá orgullosa. Fue un regalo ver a mi hijo @nikkogzz caminando por la pasarela por @dolcegabbana en Milán. Felicidades, mi amor”, escribió Lauren en su Instagram al compartir un breve video de su hijo desfilando como todo un profesional para la famosa firma italiana durante la Semana de la Moda de Milán. Celebridades como Kim Kardashian y Kathy Hilton reaccionaron a la publicación, aplaudiendo el desempeño del joven.

