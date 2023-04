5 pasos para alcanzar la felicidad

Cierra los ojos y piensa: ¿cuál ha sido el momento más feliz de tu vida?

Desde 2013, las Naciones Unidas ha reconocido el importante papel que la felicidad desempeña en la vida de las personas alrededor del mundo. Bután esun país que, desde principios de la década de 1970, reconoce el valor de la felicidad sobre el de los ingresos nacionales; la Felicidad Nacional Bruta sobre el Producto Nacional Bruto.

La ONU ha publicado recientemente su Informe Mundial de la Felicidad, que clasifica a los países según sus niveles de felicidad utilizando datos de encuestas de más de 150 países. El año pasado, Finlandia encabezó la lista por quinto año consecutivo, con Dinamarca, Islandia, Suiza y Holanda ocupando los otros cinco primeros lugares. El Reino Unido fue clasificado como el 17º país más feliz del mundo.

Pero, ¿por qué es tan importante la felicidad? Estudios científicos sugieren que aquellos que son felices tienden a vivir más tiempo, presentan menos problemas de salud graves, como problemas cardíacos, y son miembros más productivos de la sociedad. Además, la felicidad reduce las hormonas de estrés en el cuerpo, que deriva en menos casos de ansiedad y depresión. En cuanto al impacto laboral, aquellos que no se encuentran bien, tienen menos productividad, creatividad y motivación. Por lo tanto, individuos más felices conducen a sociedades más alegres y naciones más fuertes.

©GettyImages



Estudios científicos sugieren que aquellos que son felices tienden a vivir más tiempo, presentan menos problemas de salud graves, como problemas cardíacos, y son miembros más productivos de la sociedad.

5 pasos para encontrar un estado de felicidad

La felicidad está compuesta de una serie de momentos alegres, los cuales los contruimos nosotros mismos, día a día, practicando hábitos sanos para nuestro cuerpo y mente (comiendo sano, durmiendo bien, relacionándonos con personas que nos sumen, etcétera). A continuación, te damos 5 claves que pueden ayudarte a edificarlos con éxito. Como dice el gurú de la felicidad Meik Wiking: se trata de “crear momentos significativos y convertirlos en momentos memorables”.

©GettyImages



La actividad física cotidiana y el ejercicio ocupan un lugar privilegiado en la lista de la felicidad. Caminar durante 30 minutos al día puede mejorar tu salud física y mental.

Mueve tu cuerpo

Malas notifcias: sentarte por largos periodos de tiempo no hará feliz ni a tu cuerpo, ni a tu mente. La actividad física cotidiana y el ejercicio ocupan un lugar privilegiado en la lista de la felicidad. Estudios realizados al respecto demuestran que son directamente proporcionales a un mayor bienestar, y, por ende, una mayor felicidad. La investigación, citada por el World Economic Forum, expone que caminar durante 30 minutos al día puede mejorar tu salud. Sin embargo, los resultados aseguran que los individuos obtienen un mayor beneficio cuando realizan ejercicio de intensidad moderada y alta, pues estos aumentan la frecuencia cardíaca.

Prioriza las conexiones reales

Pasar tiempo en compañía de amigos y familiares proporciona ganancias de felicidad tanto a corto como a largo plazo. Nuestras conexiones sociales son importantes en términos de bienestar general y satisfacción con la vida. Reservar tiempo para hablar, escuchar, compartir y divertirte con amigos y familiares es un hábito que deberías priorizar.

Un estudio reciente descubrió que, generalmente, nos involucramos más con amigos y familiares cuando nos sentimos infelices. Esto puede deberse a que, por instinto, buscamos consuelo y apoyo para reestablecer nuestro estado de ánimo. Estar demasiado tiempo a solas puede generar emociones negativas.

©GettyImages



Reservar tiempo para hablar, escuchar, compartir, y divertirte con amigos y familiares es un hábito que deberías priorizar.

Practica la gratitud

Nuestra perspectiva de la vida y cómo evaluamos las cosas también juega un papel importante en nuestros niveles de felicidad. Tener una mentalidad más optimista y practicar la gratitud puede amortiguar nuestras emociones pesimistas y aumentar la felicidad.

Una forma ideal de ejercitar la gratitud, es escribiendo diario una lista de 3 cosas por las que estás agredecido. Para evitar olvidarlo, te sugerimos separar una libreta y asignarle ese propósito. Así serás más constante. Si lo old school no es lo tuyo, ahora hay muchas apps que pueden ayudarte a realizar un seguimiento de tu práctica de gratitud. Pero, nada como el face to face. Dile a tus seres queridos personalmente por qué estás agradecido con él o ella. Tu bienestar tendrá un boost automático.

Deja de pensar en el futuro

La única manera de hacer cambios efectivos en nuestras vidas reside en centrarnos en el presente; “en el aquí y el ahora”, asegura la doctora Emma Seppälä, directora del Centro para la Investigación y la Educación de la Compasión y el Altruismo de la Universidad de Stanford, en su nuevo libro ‘The Happiness Track: How to Apply the Science of Happiness to Accelerate Your Success’. Con la intención de cumplir al pie de la letra las metas que nos hemos impuesto, nos sometemos a una inmensa presión. Siempre tenemos que estar haciendo algo, y eso hace que estemos cansados, tanto física como emocionalmente. “Si tienes siempre la mente un paso por delante de lo que estás haciendo, nunca estarás disfrutando de los éxitos logrados”, explica la psicóloga. Cuando estes haciendo algo, sumérgete en ello y vive el momento.

©GettyImages



Tener una mentalidad más optimista y practicar la gratitud puede amortiguar nuestras emociones pesimistas y aumentar la felicidad. Una forma ideal de ejercitarla es escribiendo diario una lista de 3 cosas por las que estás agredecido.

Sé amable contigo mismo

Seppälä también explica que podemos dificultar nuestra búsqueda de la felicidad si somos demasiado críticos con nosotros mismos. “La investigación muestra que cuando somos demasiado autocríticos y duros con nosotros mismos dañamos nuestra resiliencia”, aseguró la profesional a ‘The Huffington Post’.

Cuando nuestra autoestima descansa en nuestra habilidad para competir con la gente que nos rodea, nos volvemos más inseguros y ansiosos, algo que nos desvía de la felicidad y el éxito. “Cuando estás motivado por la autocompasión, entiendes los fracasos no como un doloroso indicador de derrota, sino como una oportunidad para aprender”, asegura la docente de Stanford.

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.