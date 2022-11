María José: su guía para sobrevivir a la ansiedad

Oráculos y tarot... not!

María José asegura no ser supersticiosa. Sobre los oráculos y el tarot, que cada día cobran más fuerza entre las nuevas generaciones como una manera certera de encontrar respuestas a preguntas existenciales que nos surgen como seres humanos, comparte: “Me divierte, no creas que no. Si llegan y me leen las cartas, digo: ‘qué padre’, pero tampoco soy de ir con esas reglas”.

©Ocesa Seitrack