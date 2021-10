Lele Pons agradece a su novio Guaynaa por todo el apoyo contra sus enfermedades mentales

En su visita al set de Red Table Talk: The Estefans, Lele contó: “Solía pensar que era una perdedora, que todo estaba mal, que nadie me iba a querer así... Si no hago esto, mi familia va a morir y no voy a tener una carrea exitosa. Pensaba que nunca me iba a casar, que nadie se iba a enamorar de mí y que nunca sería feliz... Es el final, debo matarme”.

La también cantante aseguró que evitaba ir a terapia porque pensaba que tenía el control de todo. Después de conocer a más gente en situaciones similares y recibir un tratamiento adecuado, tomó un camino diferente en su vida como influencer: “Conocí a muchos pacientes que pasaban por lo mismo, y fue cuando pensé: Tengo una gran plataforma, ¿qué estoy haciendo con ellas?”, dijo más tranquila sobre cómo es ahora esta situación.

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.