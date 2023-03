Si Instagram fuera una escuela, Selena Gómez sería la estudiante más popular del instituto (es la mujer más seguida de la plataforma con 398 millones de followers). Sin embargo, ¿qué tipo de alumna sería? Indudablemente, una con el superpoder de la vulnerabilidad y de la resiliencia. Llegar a la cumbre en la que actualmente se encuentra, no fue tarea fácil para la nominada el Emmy. Comenzó su carrera en el mundo del entretenimiento con apenas 7 años, siendo parte del elenco de la serie infantil Barney y sus amigos; posteriormente se convirtió en chica Disney, y encantó con su actución en la serie Wizards of Waverly Place. El resto es historia. Un éxito musical y actoral tras otro. Sin embargo, no todo es tan glamoroso como lo pintan. La texana ha tenido que sacar sus mejores armas para sortear sus batallas contra la bipolaridad, el lupus, la ansiedad y depresión; un transplante de riñón, y lo que implica estar 24/7 bajo la lupa del público. Para bien o para mal.

7 cosas que nos enseñó el documental de Selena Gómez

Selena Gómez pasó seis años de su vida filmando su detrás de cámaras; el crudo y real behind the scenes que expone el documental de Apple TV My Mind & Me, dirigido por Alek Keshishian (el cineasta detrás del documental de Madonna, Madonna: Truth or Dare). En este, la intérprete de Only Murders in the Building les abre el telón de su vida a sus fanáticos, mostrándoles tanto sus luchas físicas como mentales, y la presión externa e interna que experimena, algo que, ella asegura, “fue sanador”. El largometraje de 95 minutos nos deja, como público, una serie de lecciones que vale la pena asimilar y adoptar. Te compartimos algunas de ellas:

A priorizar nuestra salud mental

En agosto de 2016, Selena canceló el resto de su gira de conciertos Revival, citando como motivos la ansiedad y la depresión. Su decisión, a pesar de las posibles y fuertes consecuencias, muestra que darle importancia a la salud mental puede y debe ser una prioridad. La estrella pop y mejor amiga de Taylor Swift entendió que las próximas actividades que estaban establecidas en su calendario no serían beneficiosas para ella, e hizo lo necesario para protegerse. Tomar medidas para blindar y mejorar nuestra salud mental, por muy pequeñas que sean o parezcan, se verá reflejado en nuestro bienestar a largo plazo.

El documental detalla la experiencia de Gómez con el trastorno bipolar, la depresión y la ansiedad con una honestidad sorprendente, parte integral del objetivo de la cantante de desestigmatizar las conversaciones sobre salud mental. “Tengo que dejar de vivir así”, se lee en una de las entradas de su diario, con fecha del 19 de diciembre de 2019. Entonces, reconoce que necesita un cambio en su vida, y al hacer pública esta declaración en My Mind & Me, acepta el poder de pedir ayuda y alienta a otros a hacer lo mismo.

Que está bien no estar bien

Al admitir que necesitamos ayuda, se pueden hacer cambios para crear un futuro en el que nos sintamos en plenitud y en mejor control de nuestra salud mental. En el documental, la fundadora de Rare Beauty les envía a sus amigos cercanos un mensaje de texto diciendo: “Creo que estoy lista para decir que estoy triste”. Menos de una hora después de haberlo mandado, Sel comparte que se dirigió a escribir su exitoso tema Lose You To Love Me, que se ubicó en el puesto número 1 del Billboard Hot 100.

La importancia de las conexiones, de construir tu tribu y de retribuir

La fuerza que demostró Mandy Teefey, la madre de la protagonista, la ayudó en sus batallas diarias contra el lupus y el trastorno bipolar. My Mind & Me detalla cómo Gómez debe aprender a vivir con estas condiciones de salud, y su madre y su sistema de apoyo la animan. Al rodearse de personas que nunca se dieron por vencidas con ella, encontró fe en sí misma. También revela cómo las conexiones profundas le han brindado alegría y ayudado a mantenerse aterrizada en medio de las innumerables luchas que trae consigo la fama.

Destaca su visita filantrópica a Kenia, donde conoció a estudiantes locales en coordinación con WE Charity, de la cual es embajadora. Los ojos de Selena se iluminan cuando habla con los jóvenes sobre su educación, metas y más: “¿Crees en el amor?”, incluso les pregunta. “Parte de mi corazón todavía está en Kenia”, dice en la película, inspirada para continuar con su trabajo de activista. El documental describe cómo la joven de treinta encuentra un sentido de propósito al retribuir.

Que no todo es lo que parece

Las apariencias contra la realidad es un gran tema en la narrativa. El documental comienza con imágenes de los ensayos finales de la gira mundial Revival (2016 ) de Selena. En el escenario, su equipo está asombrado por su actuación, con todos, desde sus mejores amigos hasta el jefe de su sello discográfico celebrando, pero, detrás de escena, es una historia diferente. La originaria de Grand Prairie, Texas, se confiesa entre lágrimas y se disculpa por sus fallas percibidas. El self-harm es palpable, y, como era de esperar, fue invisible a la vista del público durante los 55 shows, antes de cancelar el resto de las fechas de la gira debido a su deteriorada salud mental.

El sencillo de Selena, que comparte el título del documental, también reconoce cómo sus batallas son una lucha constante contra algo que “los ojos no pueden ver”. Los problemas de salud mental no solo se enmascaran fácilmente a la vista del público, sino que también pueden ser increíblemente difíciles de comprender a nivel personal.

A honrar a nuestros orígenes y nuestro pasado

Si bien es difícil para la ahora empresaria escapar de su pasado de Disney (inició su carrera a los siete años en la serie infantil Barney y sus amigos), valora profundamente la nostalgia. En My Mind & Me, la child star vuelve a su hogar en Texas, visita la casa donde pasó su infancia y la escuela secundaria en la que creció. Habla con los estudiantes, que se sientan en los escritorios en los que ella solía tomar clases, y habla sobre sus viejos amores con su prima y mejor amiga, Priscilla Cosme.

Esta serie de escenas hogareñas contrastan duramente con los primeros momentos de ansiedad del documental, donde Gómez teme decepcionar a su manager y ser vista como una “niña Disney”. La artista encuentra consuelo en su intento de comprender la disparidad entre su pasado y su presente. Encuentra la fuerza al reconocer que su antigua vida no se ha ido, ahora es solo una parte de ella.

A no tenerle miedo a la vida

Al crecer en Texas, la también productora les tenía miedo a las tormentas eléctricas. Pero su mamá le dio libros que explicaban cómo los relámpagos y los truenos eran naturales. “[Ella] básicamente me dijo: ‘Cuanto más aprendas al respecto, menos le tendrás miedo’”, recuerda Sel en My Mind & Me. “Y realmente ayudó”.

En el documental, Gómez agradece a muchos familiares y amigos por su apoyo, pero enfatiza la gratitud por su madre, quien compaginó varios trabajos para sacarla adelante. Esa perseverancia y valentía inspiraron a Selena, quien llamó a su madre un “espíritu poderoso”, que le mostró cómo enfrentar la vida.

Cómo una ruptura puede ser lo mejor que te puede pasar

Gómez solo menciona a Justin Bieber (su pareja por ocho años on and off) por su nombre cuando, aparentemente, se refería a un dueto potencial, pero sí reflexiona sobre cómo navegar el final tóxico de una relación tras estrenar su éxito Lose you to love me, en 2019. “Se trata de algo más que de un amor perdido. Es sobre aprender a escogerme, a escoger la vida, pero también con la esperanza de que la gente pueda encontrar en ella paz”, dice la protagonista de Wizards of Waverly Place sobre la canción.

“Trata sobre saber que perdiste por completo cada parte de lo que eres, solo para redescubrirte a ti mismo de nuevo. Todo fue tan público... Me sentí atormentada por una relación pasada que nadie quería dejar ir, pero luego simplemente la superé. Y ya no tuve miedo. Tuve que pasar por la peor angustia posible, y luego olvidar todo en un abrir y cerrar de ojos... Pero creo que, en realidad, fue lo mejor que me pasó”, declaró.