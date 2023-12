La disciplina que realiza Danna Paola para quemar grasa y tonificar glúteos

¿Deseas quemar calorías a la vez que esculpes y levantas tus glúteos con un solo ejercicio? Sí créelo, es posible y lo practica Danna Paola. Se trata de Síclo, una de las modalidades de ciclismo de salón que nació hace unos años en México y hoy es practicado en muchos lugares del mundo, incluyendo Estados Unidos.

La actriz y cantante tiene en su agenda un espacio permanente para la actividad física, y entre ellas una de sus preferidas está modalidad del indoor cycling. Hace más de cuatro años que lo practica y confesó en su cuenta de redes sociales que su primera vez fue un desastre: “Fui a mi primera clase, normal yo solísima en México, hice el oso de la vida y me caí de la bici –literal– golpeándome terrible con el pedal y muerta de oso juré no volver jamás”.

Danna Paola realiza Síclo desde hace más de cuatro años

Pero se dio una nueva oportunidad e incluso ya ha sido la instructora principal: “Decidí romper con todos los prejuicios sobre mi misma y el ‘no puedo’ de ese día y años, y retarme con las ganas de hacer algo diferente, so, I did it (...) Salí tan motivada y feliz de esa primera clase en Madrid, el haber sentido una vibra increíble, rompí con mis propios ‘no’ y desconectarme completamente”, compartió Danna con sus seguidores.



El ciclismo indoor es un tipo de acondicionamiento que tiene legiones de seguidores en todo el planeta y esto ha dado pie al surgimiento de variaciones y actualizaciones permanentes de lo que en principio fue el spinning.

¿De qué se trata?

Síclo se realiza sobre una bicicleta fija en un salón y a oscuras. “La experiencia es mucho más potente y la adrenalina es mucho mayor si estás a oscuras, es como una discoteca”, explica Leticia Odériz, brand manager de Síclo España a Harper’s Bazaar. Cada sesión es de 45 minutos aproximadamente y cuenta con una selección musical diferente en cada clase.

En su cuenta de redes sociales Danna Paola contó su experiencia con Síclo

¿Y qué lo hace distinto al otras modalidades?



Además de realizar movimientos y uno que otro ejercicio para brazos y hombros (que ya se hace en otras modalidades), en Síclo se dedican algunos minutos al trabajo con mancuernas y flexiones sobre la bici, sin dejar de pedalear.

Aún hay más… La euforia de la rodada seguramente te provocará mover algo más que los pies, y durante la clase lo harás, ya que la música impone el ritmo y la intensidad de la clase.

Síclo es una de las modalidades de ciclismo de salón

El objetivo es estar más sana y fuerte mientras disfrutas al ritmo de la música. Debes saber que con esta actividad quemarás entre 500 y 800 calorías, estimularás la coordinación, endurecerás glúteos y piernas, pero también mejorarás tu postura, tonificarás brazos, abdomen y espalda. Y si es lo tuyo… serás feliz por 45 minutos.

La recomendación es practicarlo al menos 3 veces a la semana como cualquier rutina física para ver los resultados que sueñas y acompañarlo de una buena alimentación.

