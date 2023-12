Naomi Campbell toma medidas extremas contra el coronavirus

Naomi Campbell tiene lo último en tendencia cuando se trata de protegerse contra el Coronavirus. A medida que el virus avanza por todo el mundo e inquieta a los viajeros, la súper modelo está tomando sus propias precauciones. Recientemente, la top model compartió en sus redes el atuendo con el que viajó rumbo al aeropuerto. En la imagen se deja ver utilizando un traje de protección contra materiales peligrosos -mejor conocido como traje hazmat- unas gafas especiales y una mascarilla. Campbell acompañó las imágenes con el siguiente mensaje: “La seguridad es lo primero”. Además de eso, agradeció a otra de sus colegas quien fue su inspiración para llevar este traje al momento de viajar.



Naomi Campbell se cuida del coronavirus de la forma más fashion

“La seguridad primero. Siguiente nivel. Gracias @lindaevangelista Pronto les tendré el video completo en mi canal de YouTube…”. En la foto, Naomi aparece en la terminal aérea mostrando su traje completo, con unos guantes de goma morados y unos tenis blancos con negro, además de su mascarilla especial, la cual cubre parte de su rostro.

Parece que la estrella de las pasarelas utilizará su canal de YouTube para compartir un video con las precauciones que está tomando frente a la crisis del coronavirus, del cual se han reportado más de 120 mil casos a nivel mundial. Eso sí, la modelo conservó el glamour al llevar un equipaje a juego con su look. En los comentarios de sus redes sociales, la modelo fue elogiada por tomarse el tiempo para hacer conciencia sobre la situación mundial, a través de la moda. "Mi reina es inteligente", escribió Janelle Monae. "Siempre sabiendo cómo ponerlo a la moda", agregó Janet Mock.

Esta no es la primera vez que Naomi toma medidas extremas en lo que se refiere a su salud. En 2019, compartió un video que se hizo viral, en el cual mostraba cómo desinfectaba el asiento de su avión.

En el video, publicado en su canal de YouTube, la estrella comparte paso a paso su rutina de viaje. Luego de pasar el punto de seguridad, Naomi se dirigió a su asiento de primera clase con unos guantes en las manos. “Limpien todo lo que toquen”, dice a la cámara. “Limpien también todo lo que puedan tocar. Todo lo que se pongan en las manos, todo”.

La súper modelo ya ha compartido sus consejos para viajar en el pasado

La súper modelo agregó: “Esto es lo que hago siempre en cada avión que me subo. Y no me importa. Es mi salud y me hace sentir mejor”, explicó, luego de tomar su asiento ya desinfectado. “No importa en que vuelo vayan, privado o comercial, a medida que el avión desciende, la gente comienza a toser y estornudar, y yo simplemente no puedo, así que esta es la protección contra la tos y los estornudos. Por mucho que viaje, debería enfermarme de resfriados y esas cosas, pero tengo la bendición de no hacerlo. Y realmente creo que esto me ayuda, mi pequeña rutina ". ¡Todos podemos tomar un consejo de viaje de Naomi!



