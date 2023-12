'Deadlift', el ejercicio clave para lucir un cuerpazo a lo Eva Longoria

Tras reincorporarse a los ejercicios después del post-parto, Eva Longoria, decidió incluir trabajo de fuerza en sus entrenamientos. Los resultados se han ido dejando ver paulatinamente, pero ya la actriz llegó a un punto en el que pensamos que no puede verse mejor. Luce más delgada y totalmente tonificada.

Tanto ella como su entrenador Grant Roberts han mostrado en redes sociales algunas de las rutinas del acondicionamiento físico entre los que destaca el deadlift o peso muerto muy conocido por quienes van diariamente al gimnasio y que definitivamente ha contribuido en esa envidiable definición muscular que presume la actriz y empresaria.

©@evalongoria GALLERY



Una figura envidiable con definición y tonicidad

Si lo que deseas es perder grasa, tonificar o ganar fuerza este es tu ejercicio. Toda la llamada cadena posterior hombros, espalda, glúteos, pierna y pantorillas es exigida al máximo. Igualmente ocurre con todo el core ( tu centro) y los brazos.

Para practicar peso muerto requieres una barra y discos de pesos que podrás aumentar gradualmente o la barra hexagonal como la que utiliza Eva. El trap bar es utilizado por quienes desean ser más precavidos y reducir la tensión sobre las rodillas, las caderas y la zona lumbar al momento de ejecutar este trabajo también llamado levante.

Loading the player...

Y justamente es importante que tomes una serie de precauciones a la hora de realizar este ejercicio ya que, si fallas en la técnica, puede ocasionar lesiones peligrosas en la espalda. Empieza con buen pie, si asumes una buena posición inicial tendrás mayor probabilidad de desarrollar con éxito toda la maniobra.

Así que párate con las piernas separadas a la altura del ancho de los hombros, los pies deben estar de frente o apuntar ligeramente hacia afuera, sin elevarlos. Flexiona las rodillas y coloca la espalda recta al igual que el cuello y la cabeza, totalmente alineados. Los glúteos deben estar hacia atrás como si te sentaras. Los brazos deben estar estirados, también con una apertura a nivel de hombros y sacar el pecho. Por último debes decidir cómo tus manos tomarán la barra.

©@evalongoria GALLERY



Constancia y dedicación le sobran a la actriz

Puedes colocar las palmas de las manos mirando hacia ti y los pulgares rodeando la barra. O sujetándola como si tus manos fueran un gancho o abrazadera. Incluso hay quienes combinan la técnica, es decir una mano con palmas hacia arriba y la otra palma hacia abajo.

La barra o la pesa debe estar en el piso durante la posición inicial, cercana a la tibia. El movimiento de levante debe ser paralelo al cuerpo, lento y controlado. Cuando subas evita que el peso se vaya hacia adelante. Aprieta los glúteos y la región abdominal para disminuir cualquier sobre esfuerzo de la espalda.

El coach de la actriz sugiere probar el movimiento con repeticiones y pausas de 3 segundos. Y luego con el tiempo aumentar el peso.

©Getty Images GALLERY



Eva luce piernas infinitas y bien definidas

Posiblemente te preguntes si este ejercicio es tan efectivo porque no se hace todos los días. Pues muy sencillo, el músculo debe descansar, para ver los resultados. Y jamás debes forzar las articulaciones. Es importante que no intentes hacer demasiado esfuerzo en un principio. Incluso puedes usar un cinturón para proteger la columna.

Aunque es un 'obligatorio' en una buena rutina de ejercicios no deberías hacerlo más de dos veces a la semana. Entrena en total cinco de cada siete días. Preferiblemente el descanso que no sea continuo. Pero, no pasa nada si los unes.

Vídeo Relacionado: Cómo lidiar con la ansiedad social esta Navidad Loading the player...

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.