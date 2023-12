El estilo inigualable de Eva Longoria en los WIF 2023

En la conmemoración del 50º aniversario de Women in Film (WIF), la industria del entretenimiento se reunió para celebrar medio siglo de lucha por la equidad de género. El evento WIF Honors 2023, presentado por Max Mara, destacó no solo por su causa noble, sino también por la participación destacada de figuras como América Ferrera, Jane Fonda, Lili Reinhart y Eva Longoria, quienes asistieron a la ceremonia celebrada en The Ray Dolby Ballroom en Ovation Hollywood.

Eva Longoria, conocida por su papel en “Desperate Housewives”, asistió a los WIF Honors 2023, demostrando su apoyo continuo a la causa de la equidad de género en Hollywood. Siendo una defensora activa de los derechos de las mujeres, Longoria se destacó no solo por su presencia sino también por su participación en un evento que honra el trabajo y la lucha de las mujeres en la industria.

Un vestido de ensueño

Longoria deslumbró en el evento con un outfit de Sportmax, perfectamente elegido para la ocasión. Su vestido midi metálico dorado, con mangas largas y cuello alto de tortuga, destacó por su sofisticación y elegancia. Esta elección de vestuario resaltó su figura y también reflejó su personalidad y compromiso con la moda de alta calidad. La combinación del diseño de Sportmax con su estilo personal creó un look inolvidable que capturó todas las miradas.

Hair & Makeup

El look de belleza de Eva complementó perfectamente su outfit de Sportmax. Optando por un maquillaje que realzaba su belleza natural, Longoria eligió tonos suaves y cálidos que armonizaban con el tono dorado de su vestido. Sus accesorios, unos aretes de diamantes y tacones metálicos brillantes, le agregaron un toque extra de glamour, demostrando que un buen look de belleza va más allá del maquillaje y el cabello; está íntimamente ligado al conjunto completo, creando una armonía estética que realza la presencia y el mensaje de quien lo lleva.

