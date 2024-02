Camilo celebra la vida con ‘un’ y Maluma hace equipo para estrenar ‘Bling, Bling’

Camilo - un

un lo conforman tres temas, grabados en bloque completamente en vivo con una banda de músicos y coristas, con letras que hablan de desamor y amor acompañadas de diversos sonidos como la salsa, el son y una fusión tropical. Una vez que escuchas los temas se quedan impregnados en la mente y no puedes dejar de cantarlos ni bailarlos. un empieza con Gordo, una salsa compuesta por Camilo y Ricky Montaner, que trata sobre el momento que una persona ve una foto de su expareja junto a su nuevo amor a quien cariñosamente ahora llama gordo, tal y como lo llamaba cuando estaban juntos. Es la descripción perfecta del dicho, “nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde”.

Maluma, Octavio Cuadras & Grupo Marca Registrada - Bling Bling

El ídolo global de la música latina, presenta su nuevo sencillo Bling Bling. Un tema bajo el movimiento de “corridos felices” creado por el joven artista mexicano Octavio Cuadras. Esta actual versión que Maluma entrega hoy a sus fans, es una canción inspirada en la versión de 2023. Con un nuevo sonido, letra y producción por Edgar Barrera, Christian Alberto Gutiérrez / Juan Diego González Bastidas. Este será el primer tema de Don Juan Season 2, una nueva temporada de lanzamientos de Maluma. Bling Bling, juega con las ocurrencias de sus protagonistas, Maluma, Octavio Cuadras y el grupo Marca Registrada.

Ambik - Náufrago

Ambik, una hipnotizante cantautora de 16 años de Buenos Aires, lanza Náufrago, su tema de debut que promete ser un éxito inmediato. Trabajó en Náufrago con la cantante y compositora Mechi Pieretti y la canción fue producida por Axel Follin. Una artista polifacética cuyo repertorio abarca desde baladas hasta canciones Hyperpop con toques electrónicos, Ambik, con un estilo muy personal e irreverente, busca una identidad musical propia en la que ha estado trabajando durante un año en diferentes sesiones con diversos equipos de producción y composición.

Alejo - Noches de Más

La sensación de la música latina Alejo regresa con su más reciente sencillo, Noches de Más. Con un sonido fresco y atrevido, Alejo continúa desafiando los límites con su música. Una fusión de ritmos de reguetón y sonidos de EDM, Noches de Más marca un paso importante hacia una nueva era para el artista. Experimentando con diferentes sonidos en el estudio, Alejo muestra en sus letras su madurez y crecimiento como artista.

Omar Rodriguez y Christian Lara - La Bebesita

Tras un año deslumbrante para los fenómenos en ascenso de la música mexicana, Omar Rodriguez y Christian Lara regresan más creativamente inspirados que nunca con su nueva colaboración, La Bebesita. Esta es la segunda vez que unen fuerzas y la química es innegable entre estos dos talentos. Como parte de la nueva ola de artistas que marcan el comienzo de una nueva era para la música mexicana, Rodriguez y Lara continúan elevando el género a nuevas alturas con su propio toque innovador.

Intocable - Modus Operandi

El aclamado grupo internacional Intocable se enorgullece de anunciar el lanzamiento de su más reciente álbum de estudio, Modus Operandi. En la celebración de sus impresionantes 30 años de excelencia musical, Intocable continúa cautivando con sus melodías envolventes y letras conmovedoras. El tema principal, Ojalá Estuvieras Aquí, escrito por Pablo Preciado (Matisse), se alza como una entrada monumental en el ilustre catálogo de Intocable. Este convincente sencillo muestra la evolución del grupo manteniendo su esencia central.

Ovi - El Asere de Aseres

Con una carrera marcada por la perseverancia y el deseo de inspirar a otros, Ovi ha enfrentado desafíos excepcionales en su camino hacia el éxito. Como inmigrante, cruzó más de nueve fronteras y superó innumerables obstáculos en su viaje hacia Estados Unidos. Su historia de superación se ha convertido en un símbolo de esperanza para latinos en todo el mundo. El Asere de Aseres es un álbum que refleja la versatilidad musical de Ovi, con influencias que van desde el reggaetón hasta la salsa y el pop. Con 18 temas y más de 24 colaboraciones, el álbum cuenta con la participación de reconocidos artistas como Blessd, Polima Westcoast, Ryan Castro, Lit Killah, y muchos más.

Joonti - Ferrari

En una explosiva mezcla de ritmos urbanos y emociones intensas, el cantautor boricua Joonti nos presenta su más reciente obra: Ferrari, un sencillo que promete conquistar las listas de éxitos y los corazones de los aficionados al reggaetón clásico. Producido por el reconocido Antonio Colon, conocido en el mundo de la música como Toño, este tema ha sido escrito por el mismo Joonti, plasmando su talento y versatilidad en cada verso. Ferrari se sumerge en la temática del amor prohibido, narrando la historia de un chico completamente enamorado de una chica que ya tiene pareja. A través de sus líricas, Joonti explora los sentimientos y desafíos que conlleva este amor no correspondido, todo ello sobre una base rítmica que hace imposible no moverse al son del reggaetón más puro y clásico.

Perdón Amor - Ojeras y Disimular

Expresarnos como individuos siempre será importante pero, ¿Qué sucede cuando tres amigos que se conocen desde la adolescencia buscan esparcir el mismo mensaje? Se crea Perdón Amor. El trío conformado por “mntr”, “FERRR” y “Soldi Rosa” lanzan este sencillo doble de la mano de SLOWLY Entertainment y el sello “Incondicional”, 2 sencillos titulados “Ojeras” y “Disimular”. Sabiendo esto y entendiendo que solo se puede debutar una vez deciden que lo mejor es irse a los extremos tal cual con su música, planeando lanzar 4 Sencillos dobles (8 tracks) durante el mes de febrero los cuales están acompañados de líricas penetrantes, producción ecléctica para el panorama actual y mucho corazón.

Alexia Mariel - Como Tú

En Como Tú, Alexia Mariel no puede imaginar qué tan rápido la persona que creía que era el amor en su vido ha avanzado, mientras lidia con el difícil proceso de dejarlo ir. Mariel expone en un lado más vulnerable a sus oyentes, afirmando que no es el tipo de chica que puede superar el desamor tan rápido o empezar a salir de nuevo en intent de borrar recuerdos. A pesar de reconocer que solo se está lastimando a sí misma, Mariel lucha por reconciliarse con la rapidez con la que su ex pareja abandonó su relación y no puede evitar seguir extrañándolo. Esta descripción auténtica y cruda de la agitación emocional sirve como un retrato universal del proceso de duelo después de una ruptura.

Alfredo Olivas – Asignatura Pendiente

Considerado como uno de los cantautores más importantes de la música mexicana, Alfredo Olivas lanza después de un año su nuevo tema Asignatura Pendiente. Escrito por el mismo Alfredo, narra de una forma poética la historia de una experiencia incompleta que le gustaría continuar, buscando la forma de encontrarla nuevamente. Es el primer sencillo de su próximo material discográfico.

Los Ángeles Azules x Alejandro Fernández – La Cumbia Triste

Los Ángeles Azules y Alejandro Fernández se unen para regalarnos una experiencia musical única con su nuevo sencillo titulado La Cumbia Triste. Este esperado lanzamiento promete cautivar corazones y ser el tema que marque el inicio de un año lleno de éxitos. La combinación de la cumbia característica de la banda con la emotividad del estilo ranchero de Fernández crea una experiencia musical inigualable.

La Fiera de Ojinaga – Tu Muñeco

El próximo sencillo inédito de La Fiera de Ojinaga. La letra te sumerge en una historia de manipulación y juego emocional, donde uno se termina convirtiendo en un muñeco en manos de una mujer. Su sencillo a radio Neta que no se encuentra en la posición #12 en Estados Unidos. Recientemente, la agrupación fue nominada a Premio Lo Nuestro 2024 como Canción Norteña del Año.

Val - Miss Me

La música de Val se destaca por su capacidad para fusionar la música con los colores, inspirada en su sinestesia. Lo que distingue la música de Val son los arreglos intrincados y los coros que incorpora para mejorar la narrativa, mezclando ritmos basados en el pop con letras que trascienden los géneros musicales. Esta canción es un testimonio del poder transformador del amor propio y llega como un recordatorio esencial en la temporada del amor. A medida que se acerca el Día de San Valentín, Miss Me sirve como un recordatorio del viaje esencial del amor propio. Habla a aquellos que han experimentado las complejidades de las relaciones y el poder transformador de elegirse a sí mismos.

Danny Ocean - Amor y Medio Friends

“Amor es una canción que tiene como cuatro años conmigo compuesta junto a los muchachos de 3am. La producción se trabajó en Miami, Ciudad de México y Londres. Es básicamente como lo dice el título una canción de AMOR. Creo que la manera en que yo lo estaba narrando la canción estaba simplemente pidiéndome amor a mí mismo en el espejo, más allá de pedirle amor a alguien es básicamente basada en el amor propio. Es una canción muy parecida a Volare; es una prima de Volare; tiene un” feeling” francés, europeo pero el concepto de la canción es básicamente pidiéndome a mí mismo amor propio”, explica el intérprete. Y agrega: “Medio Frienda la escribí con Lagos, producida por Lagos, Diego Raposo, José Andrés Benítez; la empezamos en un campamento que hicimos en Las Terrenas, República Dominicana en Julio del año pasado. Es básicamente una historia de dos amigos que se encuentran en un momento sexual. El tema lo expresa; al final. Esa persona le dice a la otra; nos conocemos, pero en verdad tú me conoces a fondo y me gustas”.

Luck Ra - Que me Falte Todo

Grabado en vivo en la Ciudad de Buenos Aires, este trabajo pone de relieve todo el poder de fuego de las canciones del artista que está renovando el género del cuarteto, al calor del público presente que se deja llevar por la música. Y transforma a ese momento, que a partir de ahora será eterno, en un verdadero baile: ahí están el fernet, el agite, las rondas, la morocha, la diversión sin límites y hasta la resaca de algún amor que ya se fue, pero no deja de doler. La misión de este proyecto era montar “un show de cuarteto de verdad” y vaya si se logró: no solo cristaliza el gran momento que está atravesando Luck Ra, sino que además le brinda la oportunidad de expandir su universo musical.

Helado Negro - PHASOR

El proceso creativo del nuevo álbum se inspiró especialmente después de una visita a la máquina SAL MAR de Salvatore Matirano en la Universidad de Illinois. Roberto comparte: “Es un sintetizador complejo que crea música de forma generativa. Tiene un viejo cerebro de súper computadora y osciladores analógicos. Se puede parchear de muchas maneras diferentes para crear un número infinito de posibilidades de secuenciación de sonido. Me cautivó”. El nuevo sencillo Best For You And Me es una exuberante pieza de pop onírico que esconde la melancolía en la letra. Cuando escuchas con atención, te das cuenta de que es una canción sobre la separación de los padres de Roberto Lange. Lange, tristemente parada afuera bajo la luna y contemplándola: “Mamá está dormida/ Papá no está en casa/ Es lo que está mal/ Y saldré/ Mirando la luna demasiado tiempo”.

Motiff + Tito Nievas - Bochinchero

Esta emocionante pieza, con arreglos musicales y compuesta por el ganador Latin GRAMMY® Mottif, quien ha revitalizado la salsa como precursor del movimiento de Salsa de Ahora, promete cautivar a los amantes de la salsa con su potente mensaje alegre, festivo y ritmos contagiosos. “Hay leyendas que esperas algún día conocer por su grandeza, y cuando las conoces, se vuelven aún más impresionantes. Tito es indudablemente una de esas leyendas. Le estoy profundamente agradecido por su cariño y apoyo a nuestro proyecto, contribuyendo así a fortalecer la cultura salsera”, afirmó Motiff.

IL Divo - XX: 20TH Anniversary Album

El grupo multiplatino celebra su vigésimo aniversario con su nuevo álbum, que, además de estar disponible digitalmente, también marca la primera edición en vinilo de Il Divo. El icónico cuarteto que incluye a Urs Bühler (tenor) de Suiza, Sébastien Izambard (tenor) de Francia, David Miller (tenor) de Estados Unidos y el nuevo miembro Steven LaBrie (barítono) de Estados Unidos, también anuncia su próximo verano en Estados Unidos: “2024 USA XX. Tour”, que comienza el 6 de julio en Las Vegas, Nevada, hasta el 3 de agosto en Lancaster, Pensilvania, en centros de artes escénicas y teatros de todo Estados Unidos.

Legado 7 - El Charal

Un corrido que encarna el compromiso de Legado 7 con sus raíces y la evolución de su trayectoria musical. El corrido se escribió de camino al estudio de grabación y se completó durante la sesión de grabación. Su creación espontánea refleja la naturaleza auténtica y dinámica de la música de Legado 7.

DannyLux - Ciudad Del Sol

DannyLux lanza, Ciudad Del Sol, la nueva canción de evoLUXion, la versión deluxe de su álbum, DLUX. El joven romántico canta sobre reconectarse con un amor a distancia mientras avanzan en su ardiente relación. Escrita por DannyLux junto a sus compañeros de banda, Eddyjaee y Victor Ramos, la canción presenta letras más atrevidas y maduras. Los instrumentales y pulsantes sonidos electrónicos demuestran aún más que la constante experimentación con diferentes géneros está ayudando a Danny a crecer en su arte. “Esta es una de mis canciones favoritas hasta la fecha. Es súper romántica y el ritmo es muy divertido, una excelente mirada a lo que se avecina en cuanto a mi música”, explica el cantautor.

Chris Jedi y Gaby Music - Los Marcianos Vol. 1

La canción principal, Bad Boy, explora las profundidades de la pasión desenfrenada, ahondando en la búsqueda de una sola noche apasionante compartida entre un chico de la calle y una mujer inalcanzable. Frente a sensuales ritmos latinos y un ritmo contagioso, la historia está impulsada por el deseo y la incertidumbre de lo que se avecina. A través de la ardiente química de la pareja, Dei V, Anuel AA y Ozuna capturan la atmósfera lujuriosa y la energía de una velada donde reina la devoción fervorosa y el atractivo tentador del momento eclipsa todas las inhibiciones. La canción también hace referencia a la relación entre la potencia brasileña Anitta y las favelas descritas en su último álbum Funk Generation: A Favela Love Story, un emblema de resiliencia y el espíritu vibrante de la cultura brasileña. De manera similar, Bad Boy se caracteriza por una narración íntima, que encarna una conexión poderosa, inquebrantable y aspiracional que resuena en el público a través de su cruda autenticidad y profundidad emocional.

Yeison Jiménez - El Buen Muchacho

Después de un 2023 de éxitos sin precedentes, la estrella de la música regional colombiana Yeison Jiménez comienza lo que promete ser un 2024 aún más poderoso con el lanzamiento de su nuevo sencillo El Buen Muchacho en colaboración con el ampliamente conocido dúo mexicano Los Dos Carnales, ganadores del Latin Grammy.

Vídeo Relacionado: Kim Kardashian y su nueva serie documental sobre Elizabeth Taylor Loading the player...