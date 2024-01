Marc Anthony sorprende con ‘Punta Cana’, y Christian Nodal junto a Peso Pluma estrenan ‘La Intención’

Marc Anthony - Punta Cana

En este tema, Marc Anthony muestra una exploración cautivadora de uno de los géneros más famosos de la música tropical, donde combina hábilmente elementos tradicionales de la bachata con su estilo distintivo y su fascinante voz. Líricamente, Punta Cana se adentra en el ámbito de la nostalgia y el anhelo. Retrata ingeniosamente las complejidades de un amor pasado, evocando un profundo anhelo por el resurgimiento de lo que alguna vez fue un hermoso romance. El coro, con su emotiva repetición, transmite eficazmente el tema central: un profundo deseo de reconciliación y reconexión.

Christian Nodal, Peso Pluma - La Intención

Versátil como pocos, Nodal escribió este corrido tumbado –junto a Brian e Isaías Sandoval– a la medida para su colega el Doble P, marcando la diferencia con su sello indiscutible del mariacheño y su privilegiada voz. “Empezar este nuevo año cumpliendo el sueño pendiente de dos chamacos que comenzaron en esto por amor a la música, buscando expresar en letras y melodías lo que queríamos decirle al mundo, es todo lo que puedo pedir”, aseguró el artista. La Intención cuenta la historia de un hombre que se vuelve loco por una mujer comprometida en una relación que ya no funciona. Es una canción atrevida y sexy, con un doble sentido poético que la hace irresistible.

Maluma & J Balvin - Gafas Negras

Cuando Maluma y J Balvin se unen, el mundo de la música latina, ¡tiembla! Y en esta ocasión, los dos iconos e ídolos globales, presentan su segunda y anunciada colaboración, después de Que Pena, se trata de Gafas Negras. Una canción incluida en el más reciente álbum de Maluma, Don Juan. El video fue grabado en la ciudad de Medellín, Colombia, durante el lanzamiento exclusivo de Don Juan, junto a los más cercanos amigos de la industria urbana, en la ciudad paisa. Un momento único y una sorpresa perfecta ante la salida de J Balvin para captar la reacción de los invitados que lucían gafas negras y se encontraban viviendo de una fiesta histórica.

Bacilos - Anoche

El 2024 sin duda será un año con mucha fuerza y muchos proyectos empezando con el estreno del primer sencillo de este año titulado Anoche, que será parte de una nueva producción discográfica en la que están trabajando. Jorge Villamizar compositor del tema dice: “‘Y es así como me he metido en tantos líos… y muchos de nosotros. La primera vez que se nos escapa un “te quiero” es un momento intenso, que puede cambiarnos la vida. Eso me pasó una tarde, caminando por Miramar, en una isla prohibida del caribe. Esa melodía se quedó conmigo por años y finalmente logré terminar esta canción ahora, para este nuevo disco de Bacilos. El ritmo es un son a lo bacilos, digamos que un son bacilón (vacilón) que les recordará nuestro sonido clásico. “Anoche, te dije que te quería, no me vuelvo a tomar un tequila en toda mi vida’”.

Majo Aguilar, Santa Fe Klan - Luna Azul

A unos días del lanzamiento de su álbum, Majo Aguilar sorprende con una explosiva colaboración junto al reconocido rapero mexicano Santa Fe Klan. Luna Azul es un sencillo que fusiona diversos sonidos de música mexica con toques urbanos. Luna Azul es un viaje lleno de desamor y dolor después de una ruptura, expresado con una intensidad que resuena profundamente ya que ninguna de las partes puede olvidar ese amor, más solo queda el recuerdo de ese amor.

Heidi Klum x Tiësto - Sunglasses at Night

Heidi Klum ha recorrido muchos caminos a lo largo de su gran carrera, dejando su huella como supermodelo, empresaria, diseñadora de moda, presentadora y productora de exitosos programas como Germany’s Next Topmodel, Project Runway y America’s Got Talent en el industrias de la moda, la belleza y la tecnología durante muchos años. Ahora demuestra con su nueva canción, Sunglasses At Night, que siempre está de humor para cantar y bailar. El sencillo, lanzado por Warner Music Central Europe, es también la canción principal de la próxima temporada de Germany’s Next Topmodel y está producido por Tiësto. El DJ, productor musical y ganador del premio Grammy holandés ha dado una actualización electrónica bailable a la canción New Wave de 1983 de Corey Hart, ideal como música de fondo para pasarelas y para aquellos que quieran bailar con sus gafas de sol, especialmente de noche.

Ramón Vega & Lasso - La Mexicana

En este tema, Ramón Vega y Lasso se aventuran en una noche llena de bebida y fiesta con la esperanza de dejar de pensar en un antiguo amante; sin embargo, pronto se dan cuenta de que salir con una mujer mexicana es una experiencia inolvidable. A lo largo de la canción, expresan sentimientos de arrepentimiento por haber besado a su amante en primer lugar porque ahora se encuentran completamente encantados y sin poder olvidarla.

Leon Leiden & DannyLux - Awitado

Esta canción sierreño/sad no solo muestra la perfecta sinergia vocal y lírica entre Leon y DannyLux, sino que también combina magistralmente los elementos del pop y el R&B, capturando la esencia del estilo distintivo de Leon junto con los sonidos tradicionales del sierreño. Awitado se sumerge profundamente en los territorios del desamor, abordando el profundo duelo experimentado en los primeros meses posteriores a la ruptura. La canción entrelaza maravillosamente las expresiones conmovedoras de Leon Leiden con requintos y bajoloches, creando una experiencia sonora que resuena con autenticidad y emoción.

Blessd - Si Sabe

El artista colombiano nos presenta su visión amplia y vanguardista del sonido urbano global. Blessd se compromete en este disco a llevarnos por su propio universo musical demostrando su propuesta como artista y conocimiento sobre el género. Dentro de este trabajo musical podremos descubrir la gran cantidad de influencias, sonidos y colaboraciones inmersas en lo que sin lugar a duda evidencian la evolución de un artista dentro de industria. Se trata de un disco conceptual de 14 canciones que expone la versatilidad que tiene Blessd como artista al juntarse con algunos de los exponentes más importantes del género entre las que se destacan: Feid, Peso Pluma, Ryan Castro, Bryant Myers, Hades66, Jory Boy, YOVNGCHIMI, Neutro Shorty, NLE Choppa, Pirlo y Leka El Poeta.

Jotaerre - KiNoHi

El talentoso intérprete urbano puertorriqueño Jotaerre lanza su primer tema del año, el sencillo KiNoHi, en el que se adentra a ritmo de reggaetón en la nostalgia de un romance pasado. KiNoHi narra su deseo por revivir momentos inolvidables junto a esa chica especial que ha dejado una huella en su vida. La letra profundiza sobre la conexión que los unió por un tiempo, así como la invitación a tener una oportunidad para nuevos encuentros y revivir la química que los llevó a experimentar tantos momentos íntimos. El video musical presenta a Jotaerre enmarcado en escenarios naturales entre el campo y la playa, en un viaje de recuerdos. La nostalgia lo dirige a recorrer espacios donde crearon memorias juntos, motivados por la chispa del romance que los unía.

Los Rabanes - Los Hombres También Lloran

La icónica banda de rock fusión latinoamericana, Los Rabanes, ha vuelto a la escena musical con un proyecto que promete ser revolucionario. Tras el éxito del primer sencillo Ron y Tequila, que coincidió con la invitación del equipo Inter de Miami para celebrar el Día de la Hispanidad en el estadio DRV PNK Stadium, Los Rabanes aprovecharon la oportunidad para grabar un segundo videoclip de la canción, ahora disponible en el canal de YouTube de la banda.

Alessandra Aguirre - Contravía

La cantautora peruana presenta un himno de desamor que comienza con un ritmo suave, desarrollándose gradualmente en un viaje rítmico con letras cautivadoras que seguramente harán que todos canten. Contravía explora el tema de desafiar advertencias y enamorarse de la persona equivocada, conduciendo inevitablemente a la ruptura.

Paloma Mami, Marcianeke & ITHAN NY - DOSiS

En colaboración con los talentosos Marcianeke & ITHANK NY, la canción compuesta por el trío de exponentes, promete poner a bailar a su fanaticada a nivel mundial y ser un nuevo éxito en la carrera de la artista que, en cada lanzamiento marca aún más su prominencia en la industria femenina actual de la música latina. “Estoy feliz de iniciar el 2024 estrenando esta colaboración venimos con todo el ki para ustedes mis fanáticos <3. Cada día me siento más cómoda y soy afortunada de poder tener la oportunidad de explorar nuevos estilos. Espero que les guste mucho” expresó Paloma Mami.

Justin Quiles - Faldas y Gistros

La canción es una explosión de perreo con un ritmo contagioso, fresco y divertido. En esta, el productor multiplatino Dimelo Flow logra resaltar las destrezas de estas tres estrellas, fusionando con maestría la sensualidad de Anitta con la fórmula ganadora que Justin y Lenny han pulido a lo largo de los años. Faldas y Gistros” trae una sorpresa encantadora. El compañero Avenger, Sech, hace una aparición especial prestando su voz a parte del coro. Es un guiño que los devotos fanáticos reconocerán al instante, ofreciendo un tentador adelanto de lo que está por venir en el próximo proyecto de Avengers.

La Maquinaria Norteña - The Beast Machine (Multitrack)

The Beast Machine es un multitrack contiene los temas inéditos A qué me Quedo y Bonsai. Bonsai bajo la voz de Tony Nieto y A que me Quedo bajo la voz de Sergio Soto la mozka. La Maquinaria Norteña inicia su gira y forman parte del Vive Chihuahua Fest 2024, Gira que la mayoría de los shows del 2023 fueron sold outs.

Octavio Cuadras x Alex Favela - Belikboy

Octavio Cuadras presenta junto a Alex Favela el corrido feliz Belikboy, un tema que narra situaciones de la vida diaria, aderezado con música alegre y energía positiva. Octavio Cuadra es un cantante y compositor originario de Navolato, Sinaloa, el precursor de la creación de los corridos felices. A través de su cuenta de TikTok el músico compartió de manera orgánica la primera melodía del género titulada Bling Bling, llegando a ser una sensación viral en la red social, la agrupación Marca Registrada se unió a esta tendencia grabando la canción Bling Bling a dueto con Octavio.

Arrolladora Banda El Limón x Nathan Galante - ABC

La Arrolladora Banda El Limón, una de las bandas más importantes de América Latina, reconocida por su gran legado musical en el género regional, presenta su tema ABC. Esta canción de desamor es ideal para los adoloridos que tienen el corazón roto, una melodía que deja en claro el sufrimiento de una persona por un amor que no puede recuperar debido a un error cometido durante la relación. ABC, es un tema inédito a dueto con el cantautor Nathan Galante, este tema al ritmo de la banda fue escrito por Nathan, este tema viene acompañado por un video oficial.

Bad Gyal - La Joia

Este viernes, Bad Gyal lanza su esperado álbum debut, La Joia un proyecto que personifica su esencia artística y marca su esfuerzo más ambicioso hasta la fecha. La Joia fue inspirado por el mundo de las piedras preciosas y Bad Gyal crea un universo artístico e distintivo que refleja las emociones encarnadas por la joya. Bad Gyal se retrata a sí misma como una mujer formidable que navega por un paisaje futurista enriquecido con referencias al año 2000. Así mismo, La Joia presenta colaboraciones con una amplia gama de artistas talentosos, incluidos Anitta, Myke Towers, Ñengo Flow, Quevedo, Tokischa, Young Miko, Myke Towers Ñengo Flow Y Tommy Lee Sparta. El álbum también llega con un nuevo video musical para Perdió Este Culo.

Piso 21 & Edén Muñoz - Bandido

El sencillo, que es la punta de lanza del nuevo proyecto musical que los colombianos darán a conocer este año y que estará marcado por la versatilidad y sonidos de sus composiciones musicales, cuenta con una pieza audiovisual que es una carta de amor hacia México, en donde los artistas además de disfrutar de uno de los lugares más entrañables en la cultura de la capital mexicana: Xochimilco, pasan sus penas entre amigos y música.

OSMAN - Amuleto

Tras el éxito de Cupido, OSMAN regresa con una propuesta fresca y audaz. Amuleto no es solo una canción, es una celebración de la vida, del amor, y de la conexión humana, todo ello envuelto en un ritmo que invita a bailar y sentir cada nota. La creatividad y el talento de OSMAN brillan en Amuleto, mostrando una evolución artística impresionante. La combinación de ritmos urbanos y elementos del Afrobeat crea una experiencia auditiva única, que se queda resonando en la mente y el corazón.

Pesado - Te Amaré

Adelantándose al día de los enamorados, la banda presenta esta interpretación con todo el sabor norteño que resalta su esencia única. “Con Te Amaré, buscamos transmitir la pasión y el sentimiento que nos inspira el amor en todas sus facetas y con toda su fuerza. Esperamos que esta canción se convierta en un regalo especial para nuestros seguidores”, expresó Beto Zapata, emocionado por compartir esta grabación con el público.

Menudo - Por si no Salen las Palabras

Menudo, la legendaria boy band que volvió a la vida en 2023, lanza Por si no Salen las Palabras, escrita por los reconocidos compositores Olgui Chirino y Cris Zalles. Esta conmovedora balada que muestra la madurez vocal del grupo y el video musical que la acompaña está disponible en todas las plataformas del mundo hoy.

Luis Ángel “El Flaco” - ¿Qué Se Siente?

Desde sus fans hasta sus colaboradores, celebran su presencia en una ascendente escena que hoy nos deja disfrutar de una de esas canciones cortavenas que nos encanta por dedicable: ¿Qué Se Siente?, un sencillo de El Flaco para sacarse la espinita del desamor antes de llegar al 14 de febrero. “Yo creo que a más de uno le ha pasado que coincide con la ex y le dan ganas de decirle: ‘La verdad estoy más feliz. Dime qué se siente ya no tener mi amor. A huevo que te ha de doler”, bromea Luis Ángel, quien se encargó de la producción musical de este tema.

