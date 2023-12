J Balvin estrena ‘Amigos’ y Luis Angel “El Flaco”, lanza ‘Por Si Me Les Adelanto’

J Balvin - Amigos

Reclamando el sonido de sus raíces musicales, “Amigos” ofrece una balada de reggaetón sentimental que es verdaderamente J Balvin. Abriendo con un ritmo melódico lento y cuerdas firmes, canta sobre la emoción cruda y las dificultades al lidiar con una relación que se volvió fría. A partir de esta introducción inicial, el tempo de la canción se acelera y los oyentes se encuentran con una cadencia alegre que se centra en el viaje de dos amantes que sanan lo que una vez ardió como fuego. Compartir el sentimiento de que ha seguido adelante y que, aunque queremos que las cosas salgan bien, no siempre es así, y encontrar la paz en ese momento.

Peso Pluma & Anitta - BELLAKEO

Una canción apasionante y sensual que muestra la versatilidad y destreza musical de Peso Pluma. Con su ritmo pegadizo y energía contagiosa, la canción dejará a los oyentes incapaces de resistir la necesidad de bailar. La super estrella global Anitta se une a Peso Pluma, añadiendo su voz sensual y seductora a “BELLAKEO”, creando una sinergia musical sexy. Esta colaboración es previa a la visita de Peso Pluma a Brasil, donde actuará allí por primera vez. Peso Pluma y Anitta se unen brillantemente en “BELLAKEO”, que es una celebración del deseo y el anhelo de intimidad. La letra, cantada e interpretada con pasión, explora las profundidades del anhelo y el embriagador poder de la atracción.

JC Karo - Saint Barth

La nueva apuesta musical de Whitelion Records y los G4, JC Karo, lanza su EP debut titulado “Saint Barth”. Este lanzamiento incluye los explosivos temas “Si o Sí”, “Eclipse”, y la canción que da nombre al EP, “Saint Barth”. JC Karo, compositor de todas las letras, ha generado expectación al lanzar cada tema como anticipo de su EP debut. El lanzamiento va de la mano con el estreno del videoclip de ”Saint Barth“. Grabado en Miami, FL, el video captura la frescura del tema, consolidando la visión artística de JC Karo. Haz clic AQUÍ para ver el video.

Luis Angel “El Flaco” - Por Si Me Les Adelanto

Luis Ángel “El Flaco” no teme vivir el presente. Compartiendo una filosofía que apuesta por confrontar el ahora honrando a las personas importantes en nuestra vida, el querido cantante nos entrega “Por Si Me Les Adelanto”, un corrido ranchero directo para celebrar la vida.

Yovngchimi - WLGS (WholeLotta Gvng Shit)

La producción discográfica, que explora con dominio las corrientes del trap, el drill y el reggaetón, es una muestra de por qué Yovngchimi se distingue entre los intérpretes más originales y versátiles de su generación. Con su habilidad magistral y su voz particular, el artista ‘santurcino’ logra retratar en letras experiencias que resuenan en un público que se identifica con su narrativa. La selección de 17 temas refleja la selección meticulosa en el esfuerzo por presentar mensajes poderosos, con historias de la calle y, en otras, con relatos sobre su interés de ver la vida como una fiesta.

Zhamira & Jay Wheeler - Extrañándote

Tras el éxito de Estrellita, su primer tema como solista el pasado mes de octubre, ahora, la talentosa cantante venezolana Zhamira Zambrano se prepara para encantar a sus seguidores con el lanzamiento de Extrañándote, su segundo sencillo oficial, en esta ocasión en colaboración con su esposo el cantante puertorriqueño, Jay Wheeler.

Arthur Hanlon - A Holiday Christmas Piano

Arthur trae por primera vez a YouTube su especial navideño A Holiday Christmas Piano, donde él y su banda tocan clásicos navideños sobre un hermoso escenario respaldado por mágicas luces y videos. El mini-especial de cuatro canciones también está disponible en formato EP, con nuevas versiones de clásicos como “Noche de Paz”, “Villancico de las Campanas” y “Angels We Have Heard On High”. El especial tuvo sobre 22 millones de streams en su primera edición limitada en 2022.

Yorghaki - Tú

Después de un año de silencio musical, Yorghaki vuelve con fuerza al escenario con el lanzamiento de su nuevo sencillo titulado “Tu”, en colaboración con Luisa. Este es el primer adelanto de su próximo EP titulado Trato de Alejarme Pero No Puedo Olvidarte. A pesar de no haber lanzado música en el transcurso de este 2023, los números de Yorghaki continúan creciendo, demostrando la fuerte conexión que tiene con su audiencia.

Mariangela - Noche de Paz

La nueva versión de Mariangela de “Silent Night” es fascinante y se asemeja a la esencia de una canción de cuna, sumergiendo a los oyentes en un cálido abrazo musical. La suave dinámica de su voz, combinada con la resonancia de las campanas de la catedral y las suaves ondas sintéticas, crea una canción que provoca la paz que se describe líricamente en “Noche de Paz”. Como artista con muchos talentos, Mariangela reaviva la belleza de esta icónica canción navideña, rindiendo homenaje a la original mientras le infunde su estilo melódico y contemporáneo.

Deimi - La Primera

El artista urbano puertorriqueño Deimi lanza su nuevo sencillo “La Primera”, un reguetón pegajoso que conquistará a los fanáticos de la música urbana. El cantante y compositor Deimi, ha colaborado con artistas de renombre como Jay Wheeler en su reciente sencillo “Enigma Remix” que hoy cuenta con 1.2 millones de reproducciones en la plataforma de YouTube.

Dan Abedrop - Pasado Pisado

La cantante mexicana radicada en España, Dan Abedrop, lanzó su sencillo y video musical “Pasado Pisado”, un pop con elementos electrónicos que marca el inicio de una nueva era. Rebosante de positivismo, liberación y vitalidad, Dan nos sumerge en su faceta más caótica y su determinación por superarse. “Pasado Pisado” es una melodía electrizante que aborda el proceso de liberarse de relaciones pasadas, renunciando a mirar atrás y resurgiendo con fuerza y empoderamiento. Sin embargo, esta canción trasciende el ámbito romántico y se convierte en un himno para cerrar capítulos, ya sean de índole sentimental o no. Este tema se posiciona como un himno para despedir el 2023, dejando atrás todo lo negativo, y recibir el 2024 con la confianza y la determinación renovada.

Digiannia - Delincuente

La cantautora colombiana Digiannia regresa con su nuevo sencillo “Delincuente”, el cual se lanza junto con el video musical oficial. Esta magnética canción cuenta la historia de una mujer radiante y encantadora que atrae todo lo que desea dejando un rastro de corazones robados. Como primer lanzamiento de su muy esperado álbum debut “Todo Es Amor”, “Delincuente” está marcando la pauta para la siguiente fase de la carrera de Digiannia.

Lulú - Confundida

La artista mexicana profundiza en las complejidades de las relaciones. En contraste con su lanzamiento anterior, “Sola”, donde insinuaba la importancia de seguir nuestra intuición como medio para navegar situaciones y tomar decisiones, ¿a qué se refiere esta vez? LULÚ explica con más detalle lo que piensa con su nuevo sencillo “Confundida”, una canción que habla sobre una relación que tiene todo para fallar.

Grupo Pesado y Alejandra Guzmán - Ojalá Que Te Mueras

Esta explosiva colaboración revive la versión original de “Ojalá que te mueras”, grabada en 2004, la cual generó gran controversia por su provocativa letra. Ahora, con la combinación única de la inconfundible voz de Alejandra Guzmán y la potencia musical de Grupo Pesado, esta nueva interpretación promete dar mucho de qué hablar.

Tate McRae - Think Later

El álbum está compuesto por 14 canciones están llenas de atractivo pop y temas contagiosos. Mostrando el talento vocal ilimitado de Tate y su evolución como compositor, este nuevo trabajo explora los sentimientos tan identificables de enamorarse y abrazar las emociones crudas que experimentas como resultado de liderar con tu intuición y tu corazón.

Jorkan - Encendida

Jorkan desata su más reciente sencillo de reggaetón, adelantando la segunda entrega de su próximo EP. Esta canción está meticulosamente diseñada para elevar las energías y maximizar el disfrute. Con un coro inolvidable y un ritmo envolvente, invita a todos a sumergirse en una experiencia de baile que se perfila como la banda sonora destacada de la temporada. Además, esta canción marca el inicio de una nueva etapa para Jorkan como artista, anticipando un EP que revelará facetas emocionantes de su evolución musical.

DannyLux - Alguien Más

DannyLux se une con la cantautora argentina, Yami Safdie, en su nuevo video musical del tema “Alguien Más.” El tema desgarrador forma parte de su último proyecto, DLUX, que debutó No. 27 en el listado de álbumes latinos de Billboard en agosto. Dirigido por Ornella De Virgilio y Guido Morán, el video se filmó en medio de un campo argentino, buscando ser un limbo en común entre los paisajes mexicanos y La Pampa argentina. DannyLux habla sobre la experiencia de hacer la canción con Yami Safdie y cuenta que, “La verdad es una locura poder colaborar con ella, porque yo siempre he escuchado y admirado su música, y la verdad estoy bien agradecido que pudimos hacer esta canción”.

Mike Bahía - La Depre

El famoso cantautor colombiano, regresa con “La Depre”, su primer sencillo después del lanzamiento del álbum “Contigo”. “La Depre” fue desarrollada por primera vez por el reconocido productor Keityn, quien coescribió y produjo el álbum de Mike “Contigo” y quien, el mes pasado, ganó tres Latin GRAMMYs, junto al equipo de la casa productora colombiana La Crème y el productor Casta, quienes transformaron la canción en un merengue urbano, con un poderoso mensaje en su letra, el cual los fanáticos podrán disfrutar.

Blessd - Hágale Pues

Este reguetón pegajoso, producido por SOG, cierra el último trimestre del 2023, donde Blessd ha demostrado una versatilidad sorprendente, explorando géneros desde el Trap Romántico hasta el Dembow con remixes como “Palabras Sobran Remix” y “Boy Boy Remix”. Cabe mencionar que las recientes presentaciones de Blessd en el Movistar Arena de Bogotá y la plaza de toros La Macarena en Medellín marcaron un hito en la historia musical de Colombia. El artista logró cautivar a miles de fanáticos, consolidándose como una figura influyente en la escena urbana del país.

ROA - UUU2

El trapero puertorriqueño en ascenso lanza su muy esperado remix de “UuU”. El destacado tema con la colaboración de Hades66 es del debut EP ‘Private Suite (Vol.1)’. La nueva versión del sencillo presenta un contundente verso de Luar la L, una de las voces más destacadas de la escena trap actual de Puerto Rico.

partywatcher - El Tipo

El artista dominicano radicado en Chicago partywatcher lanzó su segundo EP, “EL TIPO”, un viaje musical que marca su incursión en la música en español y una profunda exploración de su herencia dominicana. En “EL TIPO”, partywatcher combina magistralmente influencias de Bachata, pop latino, merengue y R&B, creando una mezcla única que cautiva a los oyentes con ritmos originales.

Tres Dedos - Sin Cojones

“‘Sin Cojones’ es una propuesta pop con una vibra muy positiva, con una vibra de felicidad, y como dice el título de que no te importe absolutamente nada solamente te importe estar con esa persona y disfrutar, divertirte con esa persona. Que no te importe lo que la gente diga ni lo que piensen, solamente quieres pasarla bien y disfrutar.”, compartió Tres Dedos.

Ery - Salsa

Una obra en colaboración con el reconocido productor Nésti La Mente Maestra, no es solo una canción, sino una expresión de alegría y armonía, inspirada en el conocido dicho puertorriqueño “Estamos en Salsa”. Este tema destaca por su profundo beat urbano, ideal para animar cualquier ambiente de fiesta.

