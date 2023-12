Carmen DeLeon, la promesa musical que nos cuenta sus experiencias a través de sus canciones

¿Desde dónde nace tu sueño de ser cantante? ¿Desde cuándo empiezas a escribir?

“Bueno, yo empecé a cantar desde los cuatro años, súper chiquita, siempre ha sido algo que está en mí, no fue algo que practiqué. No, no, yo siento que es algo que desde nací hacía música; tipo yo agarraba una guitarra, agarraba un piano, todo lo que yo veía que podía hacer sonido, lo tocaba; cantaba cualquier cosa… siempre ha estado en mí.

Le dije a mi papá que quería ser cantante, que me daba igual, quedarnos sin plata. Era un sueño. No pensaba en ser como veterinaria y después cantante. Sí estudié, criminología, pero yo tenía en la mente que quería ser cantante y así es hoy día. Igual estudié y me encanta haberme formado en algo, por lo menos algo chiquito; no estudié la toda la carrera porque no tuve tiempo, pero sí como ocho meses y terminé 1° de enfermería forense, pero no terminé totalmente todo. Igualmente siento que me dio una base que es algo cool de saber”.